https://ria.ru/20230528/krym-1874638920.html
В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек
В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек - РИА Новости, 28.05.2023
В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек
Шесть человек пострадало в результате массовой аварии на трассе в Крыму, четверо, в том числе подросток, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2023
2023-05-28T12:25
2023-05-28T12:25
2023-05-28T12:25
происшествия
республика крым
симферополь
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадало в результате массовой аварии на трассе в Крыму, четверо, в том числе подросток, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. По данным полиции, массовое ДТП произошло в 22.30 в субботу на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта возле села Пионерское. В нем участвовало семь автомобилей. Причины аварии выясняются. "В результате ДТП, произошедшего 27 мая возле села Пионерское Симферопольского района, пострадало 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - сообщили в минздраве Крыма. Госпитализированы четыре человека: один человек в тяжелом состоянии и двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести получают лечение в клинической больнице скорой медицинской помощи 6 в Симферополе. Один несовершеннолетний пострадавший находится республиканской детской клинической больнице, его состояние средней степени тяжести. Двое пострадавших с травмами легкой степени тяжести в госпитализации не нуждались, уточнили в минздраве.
https://ria.ru/20230528/dtp-1874634310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, республика крым, симферополь, авто
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Авто
В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек
В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек, в том числе подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадало в результате массовой аварии на трассе в Крыму, четверо, в том числе подросток, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава.
По данным полиции, массовое ДТП произошло в 22.30 в субботу на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта возле села Пионерское. В нем участвовало семь автомобилей. Причины аварии выясняются.
"В результате ДТП, произошедшего 27 мая возле села Пионерское Симферопольского района, пострадало 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - сообщили в минздраве Крыма.
Госпитализированы четыре человека: один человек в тяжелом состоянии и двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести получают лечение в клинической больнице скорой медицинской помощи 6 в Симферополе
. Один несовершеннолетний пострадавший находится республиканской детской клинической больнице, его состояние средней степени тяжести. Двое пострадавших с травмами легкой степени тяжести в госпитализации не нуждались, уточнили в минздраве.
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