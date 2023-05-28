https://ria.ru/20230528/krym-1874638920.html

В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек

В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек - РИА Новости, 28.05.2023

В ДТП с участием семи автомобилей в Крыму пострадали шести человек

Шесть человек пострадало в результате массовой аварии на трассе в Крыму, четверо, в том числе подросток, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2023

2023-05-28T12:25

2023-05-28T12:25

2023-05-28T12:25

происшествия

республика крым

симферополь

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Шесть человек пострадало в результате массовой аварии на трассе в Крыму, четверо, в том числе подросток, госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского минздрава. По данным полиции, массовое ДТП произошло в 22.30 в субботу на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта возле села Пионерское. В нем участвовало семь автомобилей. Причины аварии выясняются. "В результате ДТП, произошедшего 27 мая возле села Пионерское Симферопольского района, пострадало 6 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - сообщили в минздраве Крыма. Госпитализированы четыре человека: один человек в тяжелом состоянии и двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести получают лечение в клинической больнице скорой медицинской помощи 6 в Симферополе. Один несовершеннолетний пострадавший находится республиканской детской клинической больнице, его состояние средней степени тяжести. Двое пострадавших с травмами легкой степени тяжести в госпитализации не нуждались, уточнили в минздраве.

https://ria.ru/20230528/dtp-1874634310.html

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым, симферополь, авто