https://ria.ru/20230225/avariya-1854339615.html
В Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками
В Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками - РИА Новости, 25.02.2023
В Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками
Массовая авария с участием семи грузовых автомобилей произошла в Татарстане, три человека получили травмы, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:38
2023-02-25T22:38
2023-02-25T22:38
происшествия
авто
елабужский район
казань
набережные челны
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КАЗАНЬ, 25 фев – РИА Новости. Массовая авария с участием семи грузовых автомобилей произошла в Татарстане, три человека получили травмы, сообщает МВД по республике. "В Елабужском районе на 1014-м километре трассы М7 массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате аварии три человека получили травмы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель бензовоза опрокинулся на проезжей части, после чего с ним столкнулось несколько попутных автомобилей. Движение в направлении Казани полностью перекрыто, в направлении Набережных Челнов движение сохранено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Ранее управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана сообщало, что с 18.00 25 февраля до 18.00 26 февраля на территории республики местами ожидаются снег, мокрый снег, местами с дождем, сильный юго-западный ветер порывами до 15-20 метров в секунду, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, гололед, снежные заносы.
https://ria.ru/20230224/dtp-1854084121.html
https://ria.ru/20230225/ubiystvo-1854254608.html
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происшествия, авто, елабужский район, казань, набережные челны
Происшествия, Авто, Елабужский район, Казань, Набережные Челны
В Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками
МВД: в Татарстане произошло массовое ДТП с семью грузовиками, три человека пострадали