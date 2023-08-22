https://ria.ru/20230822/dtp-1891579655.html
В Пензе столкнулись 13 автомобилей
В Пензе столкнулись 13 автомобилей - РИА Новости, 22.08.2023
В Пензе столкнулись 13 автомобилей
Три человека пострадали при дорожно-транспортном происшествии с участием 13 автомобилей в Пензе, сообщили на сайте регионального управления ГИБДД УМВД РФ. РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:25
2023-08-22T18:25
2023-08-22T18:25
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САМАРА, 22 авг – РИА Новости. Три человека пострадали при дорожно-транспортном происшествии с участием 13 автомобилей в Пензе, сообщили на сайте регионального управления ГИБДД УМВД РФ. "В результате происшествия водители автомобилей HAVAL и Renault после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель автомобиля Volvo получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в массовом ДТП участвовали Volvo с полуприцепом под управлением мужчины 1979 года рождения, Scania с полуприцепом под управлением мужчины 1986 года рождения, HAVAL, которым управляла женщина 1992 года рождения, Volvo с полуприцепом, которым управлял мужчина 1977 года рождения, за рулем Nissan Almera находилась женщина 1988 года рождения, KIA Ceed под управлением водителя мужчины 1982 года рождения, автомобиль под управлением водителя мужчины 1985 года рождения, Opel, которым управлял мужчина 1963 года рождения, "ВАЗ-21102", которым управлял мужчина 1958 года рождения, Hyundai, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения, Porsche Cayenne под управлением мужчины 1975 года рождения, "Газель" под управлением мужчины 1961 года рождения и Renault, которым управлял мужчина 1968 года рождения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняется в сообщении регионального управления ГИБДД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, пенза, volvo ab, гибдд мвд рф, renault s.a, hyundai creta, opel astra, renault clio
Происшествия, Авто, Россия, Пенза, Volvo AB, ГИБДД МВД РФ, Renault S.A, Hyundai Creta, Opel Astra, Renault Clio
В Пензе столкнулись 13 автомобилей
В Пензе при столкновении 13 автомобилей пострадали три человека
САМАРА, 22 авг – РИА Новости.
Три человека пострадали при дорожно-транспортном происшествии с участием 13 автомобилей в Пензе, сообщили на сайте
регионального управления ГИБДД УМВД РФ.
"В результате происшествия водители автомобилей HAVAL и Renault
после оказания медицинской помощи были отпущены. Водитель автомобиля Volvo
получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, в массовом ДТП участвовали Volvo с полуприцепом под управлением мужчины 1979 года рождения, Scania с полуприцепом под управлением мужчины 1986 года рождения, HAVAL, которым управляла женщина 1992 года рождения, Volvo с полуприцепом, которым управлял мужчина 1977 года рождения, за рулем Nissan Almera находилась женщина 1988 года рождения, KIA Ceed под управлением водителя мужчины 1982 года рождения, автомобиль под управлением водителя мужчины 1985 года рождения, Opel, которым управлял мужчина 1963 года рождения, "ВАЗ-21102", которым управлял мужчина 1958 года рождения, Hyundai, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения, Porsche Cayenne под управлением мужчины 1975 года рождения, "Газель" под управлением мужчины 1961 года рождения и Renault, которым управлял мужчина 1968 года рождения.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, уточняется в сообщении регионального управления ГИБДД.
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