https://ria.ru/20230816/dtp-1890415414.html

В Воронеже столкнулись семь машин, есть пострадавший

В Воронеже столкнулись семь машин, есть пострадавший - РИА Новости, 16.08.2023

В Воронеже столкнулись семь машин, есть пострадавший

Женщина получила травмы в результате столкновения семи автомобилей в Воронеже, сообщает главное управление МВД по региону. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:07

2023-08-16T15:07

2023-08-16T15:07

происшествия

воронеж

липецкая область

авто

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ВОРОНЕЖ, 16 авг - РИА Новости. Женщина получила травмы в результате столкновения семи автомобилей в Воронеже, сообщает главное управление МВД по региону. Авария произошла в 12.30 мск у дома №33 по Московскому проспекту. "По предварительным данным, водитель "Ниссан Ноут", 65-летний житель Липецкой области, двигаясь в направлении центра города, при перестроении допустил столкновение с автомобилем "Тойота Камри" под управлением 46-летнего местного жителя, который двигался в попутном направлении", - говорится в сообщении. Затем, как отмечает полиция, "Ниссан" опрокинулся на бок, по инерции продолжил движение и врезался в "Шевроле Нива", который от удара столкнулся с "Форд Фокус" и "Тойота Рав4". "Автомобиль "Тойота Камри" от столкновения допускает выезд на полосу встречного движения и совершает столкновение с транспортным средством "Лада Ларгус" и "Хендай", - сообщает полиция. По предварительным данным, в результате ДТП 40-летняя пассажирка "Шевроле Нива" получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, осуществляется ручное регулирование движения транспорта и пешеходов.

https://ria.ru/20230816/abkhaziya-1890394543.html

https://ria.ru/20230815/dtp-1890088434.html

воронеж

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происшествия, воронеж, липецкая область, авто