https://ria.ru/20231215/dtp-1915966388.html

В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4

В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4 - РИА Новости, 15.12.2023

В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4

Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:49

2023-12-15T10:49

2023-12-15T11:06

авто

тульская область

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями пробки от Ефремова в сторону Москвы. Снимки сделаны в темное время суток."На 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомашин, в том числе двух фур", - сказал собеседник агентства.По его словам, на пике пробка из-за аварии растянулась на расстояние до 20 километров. Но на данный момент, как заявили ранее в региональном УГИБДД, затора уже нет.

https://radiosputnik.ru/20231213/avto-1915552888.html

тульская область

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авто, тульская область