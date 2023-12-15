https://ria.ru/20231215/dtp-1915966388.html
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4 - РИА Новости, 15.12.2023
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4
Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:49
2023-12-15T10:49
2023-12-15T11:06
авто
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:672:2447:2048_1920x0_80_0_0_25bcd00f6e73530dcb4e8b942690c2ac.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями пробки от Ефремова в сторону Москвы. Снимки сделаны в темное время суток."На 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомашин, в том числе двух фур", - сказал собеседник агентства.По его словам, на пике пробка из-за аварии растянулась на расстояние до 20 километров. Но на данный момент, как заявили ранее в региональном УГИБДД, затора уже нет.
https://radiosputnik.ru/20231213/avto-1915552888.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911532235_0:201:2463:2048_1920x0_80_0_0_2bb049473c7dd70352f635e444aa24f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тульская область
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4
В Тульской области тринадцать автомобилей столкнулись на трассе М-4
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями пробки от Ефремова в сторону Москвы. Снимки сделаны в темное время суток.
«
"На 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомашин, в том числе двух фур", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на пике пробка из-за аварии растянулась на расстояние до 20 километров. Но на данный момент, как заявили ранее в региональном УГИБДД, затора уже нет.
Исследование: купленные в кредит автомобили чаще попадают в ДТП