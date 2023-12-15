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В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4 - РИА Новости, 15.12.2023
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10:49 15.12.2023 (обновлено: 11:06 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/dtp-1915966388.html
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4 - РИА Новости, 15.12.2023
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4
Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:49
2023-12-15T11:06
авто
тульская область
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями пробки от Ефремова в сторону Москвы. Снимки сделаны в темное время суток."На 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомашин, в том числе двух фур", - сказал собеседник агентства.По его словам, на пике пробка из-за аварии растянулась на расстояние до 20 километров. Но на данный момент, как заявили ранее в региональном УГИБДД, затора уже нет.
https://radiosputnik.ru/20231213/avto-1915552888.html
тульская область
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авто, тульская область
Авто, Тульская область
В Тульской области произошло массовое ДТП на трассе М-4

В Тульской области тринадцать автомобилей столкнулись на трассе М-4

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тринадцать автомобилей, по уточненным данным, столкнулись из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-4 "Дон" в Тульской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В соцсетях ранее появились публикации с фотографиями пробки от Ефремова в сторону Москвы. Снимки сделаны в темное время суток.
«
"На 321-м километре трассы произошло ДТП с участием 13 автомашин, в том числе двух фур", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на пике пробка из-за аварии растянулась на расстояние до 20 километров. Но на данный момент, как заявили ранее в региональном УГИБДД, затора уже нет.
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