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В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус
В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус - РИА Новости, 05.07.2023
В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус
Грузовик "Урал" из-за отказа тормозов протаранил семь машин, автобус и троллейбус в Севастополе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:23
2023-07-05T17:23
2023-07-05T17:23
авто
севастополь
ford motor
chevrolet
hyundai creta
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Грузовик "Урал" из-за отказа тормозов протаранил семь машин, автобус и троллейбус в Севастополе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщила пресс-служба полиции города. "Грузовик совершил столкновение с двумя попутными машинами Hyundai под управлением 46- и 55-летних мужчин. Затем, продолжая движение, отечественный большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford. Далее "Урал" докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся ещё с тремя припаркованными транспортными средствами: двумя Toyota и автобусом "КАвЗ" без пассажиров", - рассказали в полиции. После этого, по данным полиции, грузовик наехал на 38-летнего мужчину с самокатом, а затем ещё и на очередную припаркованную машину Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус. В результате ДТП 38-летний мужчина погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля Chevrolet. Причиной ДТП, по предварительной информации, стала неисправность тормозной системы грузовика, за рулем которого находился 27-летний мужчина. У водителя грузовика признаков опьянения не установлено. Начата проверка.
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авто, севастополь, ford motor, chevrolet, hyundai creta, toyota corolla
Авто, Севастополь, Ford Motor, Chevrolet, Hyundai Creta, Toyota Corolla
В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус
В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил семь машин, автобус и троллейбус
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Грузовик "Урал" из-за отказа тормозов протаранил семь машин, автобус и троллейбус в Севастополе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщила пресс-служба полиции города.
"Грузовик совершил столкновение с двумя попутными машинами Hyunda
i под управлением 46- и 55-летних мужчин. Затем, продолжая движение, отечественный большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford
. Далее "Урал" докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся ещё с тремя припаркованными транспортными средствами: двумя Toyot
a и автобусом "КАвЗ" без пассажиров", - рассказали в полиции.
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После этого, по данным полиции, грузовик наехал на 38-летнего мужчину с самокатом, а затем ещё и на очередную припаркованную машину Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус. В результате ДТП 38-летний мужчина погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля Chevrolet.
Причиной ДТП, по предварительной информации, стала неисправность тормозной системы грузовика, за рулем которого находился 27-летний мужчина. У водителя грузовика признаков опьянения не установлено. Начата проверка.
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