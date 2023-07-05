https://ria.ru/20230705/gruzovik-1882422678.html

В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус

В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус - РИА Новости, 05.07.2023

В Севастополе грузовик из-за отказа тормозов протаранил машины и автобус

Грузовик "Урал" из-за отказа тормозов протаранил семь машин, автобус и троллейбус в Севастополе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:23

2023-07-05T17:23

2023-07-05T17:23

авто

севастополь

ford motor

chevrolet

hyundai creta

toyota corolla

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Грузовик "Урал" из-за отказа тормозов протаранил семь машин, автобус и троллейбус в Севастополе, один человек погиб, еще два пострадали, сообщила пресс-служба полиции города. "Грузовик совершил столкновение с двумя попутными машинами Hyundai под управлением 46- и 55-летних мужчин. Затем, продолжая движение, отечественный большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford. Далее "Урал" докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся ещё с тремя припаркованными транспортными средствами: двумя Toyota и автобусом "КАвЗ" без пассажиров", - рассказали в полиции. После этого, по данным полиции, грузовик наехал на 38-летнего мужчину с самокатом, а затем ещё и на очередную припаркованную машину Chevrolet и неэксплуатируемый троллейбус. В результате ДТП 38-летний мужчина погиб. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 8-летняя и 40-летняя пассажирки автомобиля Chevrolet. Причиной ДТП, по предварительной информации, стала неисправность тормозной системы грузовика, за рулем которого находился 27-летний мужчина. У водителя грузовика признаков опьянения не установлено. Начата проверка.

https://ria.ru/20230703/avariya-1882027217.html

https://ria.ru/20230701/avariya-1881682548.html

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авто, севастополь, ford motor, chevrolet, hyundai creta, toyota corolla