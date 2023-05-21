https://ria.ru/20230521/dtp-1873213354.html
В массовом ДТП в Свердловской области погиб человек
В массовом ДТП в Свердловской области погиб человек - РИА Новости, 21.05.2023
В массовом ДТП в Свердловской области погиб человек
Восемь человек пострадали, один погиб в ДТП на 76-ом километре Серовского тракта, который находится неподалеку от города Невьянска, сообщает минздрав... РИА Новости, 21.05.2023
2023-05-21T10:48
2023-05-21T10:48
2023-05-21T10:48
происшествия
невьянск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости. Восемь человек пострадали, один погиб в ДТП на 76-ом километре Серовского тракта, который находится неподалеку от города Невьянска, сообщает минздрав Свердловской области в Telegram-канале. Утром в воскресенье в областном ГИБДД уточняли, что из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов с десяток машин попали в ДТП. По первой информации от ведомства, о пострадавших не сообщалось. Позже в Госавтоинспекции отметили, что наряду с другими транспортными средствами, также столкнулись пассажирская "Газель" и цементовоз, водитель "Газели" погиб. "По состоянию на 11.00 (9.00 мск) в ДТП пострадали девять человек, из них один умер при госпитализации", - говорится в сообщении минздрава. Пяти пострадавшим оказана помощь в амбулаторных условиях, госпитализация им не потребовалась, троих отвезли в Невьянскую районную больницу с травмами головы и конечностей, добавили медики.
https://ria.ru/20230516/dtp-1872177856.html
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происшествия, невьянск, свердловская область
Происшествия, Невьянск, Свердловская область
В массовом ДТП в Свердловской области погиб человек
Минздрав: в массовом ДТП в Свердловской области восемь человек пострадали и один погиб
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая - РИА Новости.
Восемь человек пострадали, один погиб в ДТП на 76-ом километре Серовского тракта, который находится неподалеку от города Невьянска, сообщает минздрав Свердловской области в Telegram-канале
.
Утром в воскресенье в областном ГИБДД уточняли, что из-за плохой видимости, вызванной смогом от природных пожаров, на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил – Серов с десяток машин попали в ДТП. По первой информации от ведомства, о пострадавших не сообщалось. Позже в Госавтоинспекции отметили, что наряду с другими транспортными средствами, также столкнулись пассажирская "Газель" и цементовоз, водитель "Газели" погиб.
"По состоянию на 11.00 (9.00 мск) в ДТП пострадали девять человек, из них один умер при госпитализации", - говорится в сообщении минздрава.
Пяти пострадавшим оказана помощь в амбулаторных условиях, госпитализация им не потребовалась, троих отвезли в Невьянскую районную больницу с травмами головы и конечностей, добавили медики.
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