https://ria.ru/20230822/dtp-1891575961.html

В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором

В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором - РИА Новости, 22.08.2023

В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором

"Камаз", экскаватор-погрузчик и восемь легковых автомобилей столкнулись в Воронеже, в результате чего травмы получили три человека, сообщило главное управление... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T18:11

2023-08-22T18:11

2023-08-22T18:17

происшествия

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воронеж

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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. "Камаз", экскаватор-погрузчик и восемь легковых автомобилей столкнулись в Воронеже, в результате чего травмы получили три человека, сообщило главное управление МВД РФ по региону. "Сегодня примерно в 14.50 часов (мск) у дома № 36Д по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа, по предварительным данным, произошло столкновение десяти транспортных средств: Volkswagen Golf, Datsun on-DO, Hyundai Solaris, Chevrolet Glass, экскаватора-погрузчика JCB, "Камаз", Grand Cherokee, LADA Granta, Opel Astra и Volkswagen Touareg", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель Volkswagen Touareg и двое мужчин, пассажиров Opel Astra, получили получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html

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происшествия, авто, россия, воронеж, volkswagen group, volkswagen touareg, opel astra, jcb, hyundai creta