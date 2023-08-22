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В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором - РИА Новости, 22.08.2023
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18:11 22.08.2023 (обновлено: 18:17 22.08.2023)
https://ria.ru/20230822/dtp-1891575961.html
В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором
В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором - РИА Новости, 22.08.2023
В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором
"Камаз", экскаватор-погрузчик и восемь легковых автомобилей столкнулись в Воронеже, в результате чего травмы получили три человека, сообщило главное управление... РИА Новости, 22.08.2023
2023-08-22T18:11
2023-08-22T18:17
происшествия
авто
россия
воронеж
volkswagen group
volkswagen touareg
opel astra
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ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. "Камаз", экскаватор-погрузчик и восемь легковых автомобилей столкнулись в Воронеже, в результате чего травмы получили три человека, сообщило главное управление МВД РФ по региону. "Сегодня примерно в 14.50 часов (мск) у дома № 36Д по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа, по предварительным данным, произошло столкновение десяти транспортных средств: Volkswagen Golf, Datsun on-DO, Hyundai Solaris, Chevrolet Glass, экскаватора-погрузчика JCB, "Камаз", Grand Cherokee, LADA Granta, Opel Astra и Volkswagen Touareg", - говорится в сообщении. В результате ДТП водитель Volkswagen Touareg и двое мужчин, пассажиров Opel Astra, получили получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891533651.html
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происшествия, авто, россия, воронеж, volkswagen group, volkswagen touareg, opel astra, jcb, hyundai creta
Происшествия, Авто, Россия, Воронеж, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg, Opel Astra, JCB, Hyundai Creta
В Воронеже произошло ДТП с легковушками, "Камазом" и экскаватором

В Воронеже произошло ДТП с восемью легковушками, "Камазом" и экскаватором

© Госавтоинспекция Воронежской областиДТП с участием восьми транспортных средств в Воронеже
ДТП с участием восьми транспортных средств в Воронеже
© Госавтоинспекция Воронежской области
ДТП с участием восьми транспортных средств в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 авг - РИА Новости. "Камаз", экскаватор-погрузчик и восемь легковых автомобилей столкнулись в Воронеже, в результате чего травмы получили три человека, сообщило главное управление МВД РФ по региону.
«
"Сегодня примерно в 14.50 часов (мск) у дома № 36Д по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа, по предварительным данным, произошло столкновение десяти транспортных средств: Volkswagen Golf, Datsun on-DO, Hyundai Solaris, Chevrolet Glass, экскаватора-погрузчика JCB, "Камаз", Grand Cherokee, LADA Granta, Opel Astra и Volkswagen Touareg", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель Volkswagen Touareg и двое мужчин, пассажиров Opel Astra, получили получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Семилетний ребенок попал в больницу после того, как за рулем квадроцикла врезался в тракторный прицеп в Воронежской области
Под Воронежем семилетний мальчик на квадроцикле устроил ДТП
Вчера, 15:39
 
ПроисшествияАвтоРоссияВоронежVolkswagen GroupVolkswagen TouaregOpel AstraJCBHyundai Creta
 
 
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