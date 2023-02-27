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На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение - РИА Новости, 27.02.2023
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На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение
На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение - РИА Новости, 27.02.2023
На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение
Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:40
2023-02-27T08:55
происшествия
авто
новгородская область
москва
россия
андрей никитин (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угибдд
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло 26 февраля в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, четыре ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга были доставлены в Детскую областную больницу, но госпитализация не потребовалась. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, в том числе семь грузовиков, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работали сотрудники МЧС, ситуация осложнялась разлитием битума из битумовоза. Были организованы пункты обогрева для водителей. Поток машин был перенаправлен на М-10. На место ДТП прибыл СК, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада. Позже следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело. В 21.45 на М-11 начали пропускать легковые машины, попавшие в ДТП, затем стали пропускать и грузовые машины, попавшие в ДТП. "Движение в направлении Москвы по М-11 запущено", - рассказал Никитин. Как уточнили в МЧС по Новгородской области, подразделения МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации. Всю ночь ликвидировали последствия ДТП. На Москву работают две полосы. В Петербург движение по правой полосе. Как уточняют в Автодоре, на левой будут вести работы по монтажу барьерного ограждения, которое было разобрано для организации временной схемы движения.
https://ria.ru/20230226/delo-1854456652.html
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происшествия, авто, новгородская область, москва, россия, андрей никитин (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Новгородская область, Москва, Россия, Андрей Никитин (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), УГИБДД, Следственный комитет России (СК РФ)
08:40 27.02.2023 (обновлено: 08:55 27.02.2023)
 
На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение

Губернатор Новгородской области Никитин: на трассе М-11 запустили движение

© Фото : ГУ МВД России по Новгородской областиДТП на 502 км СПАД М-11 "Нева" в Маловишерском районе Новгородской области
ДТП на 502 км СПАД М-11 Нева в Маловишерском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : ГУ МВД России по Новгородской области
ДТП на 502 км СПАД М-11 "Нева" в Маловишерском районе Новгородской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале.
ДТП на 502 км СПАД М-11 Нева в Маловишерском районе Новгородской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 21:05
СК возбудил уголовное дело после массового ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло 26 февраля в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, четыре ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга были доставлены в Детскую областную больницу, но госпитализация не потребовалась.
Движение по федеральной трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, в том числе семь грузовиков, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работали сотрудники МЧС, ситуация осложнялась разлитием битума из битумовоза. Были организованы пункты обогрева для водителей. Поток машин был перенаправлен на М-10. На место ДТП прибыл СК, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада. Позже следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело. В 21.45 на М-11 начали пропускать легковые машины, попавшие в ДТП, затем стали пропускать и грузовые машины, попавшие в ДТП.
"Движение в направлении Москвы по М-11 запущено", - рассказал Никитин.
Как уточнили в МЧС по Новгородской области, подразделения МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации. Всю ночь ликвидировали последствия ДТП. На Москву работают две полосы. В Петербург движение по правой полосе. Как уточняют в Автодоре, на левой будут вести работы по монтажу барьерного ограждения, которое было разобрано для организации временной схемы движения.
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 16:40
В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Новгородской области
 
ПроисшествияАвтоНовгородская областьМоскваРоссияАндрей Никитин (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УГИБДДСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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