https://ria.ru/20230227/trassa-1854497144.html

На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение

На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение - РИА Новости, 27.02.2023

На трассе М-11 в Новгородской области запустили движение

Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:40

2023-02-27T08:40

2023-02-27T08:55

происшествия

авто

новгородская область

москва

россия

андрей никитин (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

угибдд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Движение по трассе М-11 запущено по штатной схеме, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. Массовое ДТП на федеральной трассе М-11 "Нева" произошло 26 февраля в 11.20 после столкновения двух грузовиков. По данным УГИБДД по региону, одна женщина погибла, еще одна доставлена в Новгородскую областную больницу, четыре ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга были доставлены в Детскую областную больницу, но госпитализация не потребовалась. Движение по федеральной трассе по направлению в Москву, где, по уточненным данным автоинспекторов, столкнулась 41 машина, в том числе семь грузовиков, было перекрыто, на трассе образовалась многокилометровая пробка. На месте аварии работали сотрудники МЧС, ситуация осложнялась разлитием битума из битумовоза. Были организованы пункты обогрева для водителей. Поток машин был перенаправлен на М-10. На место ДТП прибыл СК, чтобы оценить действия дорожников при расчистке трассы во время снегопада. Позже следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело. В 21.45 на М-11 начали пропускать легковые машины, попавшие в ДТП, затем стали пропускать и грузовые машины, попавшие в ДТП. "Движение в направлении Москвы по М-11 запущено", - рассказал Никитин. Как уточнили в МЧС по Новгородской области, подразделения МЧС России вернулись в пункты постоянной дислокации. Всю ночь ликвидировали последствия ДТП. На Москву работают две полосы. В Петербург движение по правой полосе. Как уточняют в Автодоре, на левой будут вести работы по монтажу барьерного ограждения, которое было разобрано для организации временной схемы движения.

https://ria.ru/20230226/delo-1854456652.html

https://ria.ru/20230226/dtp-1854424735.html

новгородская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, новгородская область, москва, россия, андрей никитин (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угибдд, следственный комитет россии (ск рф)