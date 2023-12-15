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В Иркутске госпитализировали человека после после массового ДТП - РИА Новости, 15.12.2023
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17:21 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/dtp-1916078397.html
В Иркутске госпитализировали человека после после массового ДТП
В Иркутске госпитализировали человека после после массового ДТП - РИА Новости, 15.12.2023
В Иркутске госпитализировали человека после после массового ДТП
Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 18 машин в Иркутске, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T17:21
2023-12-15T17:21
иркутск
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 18 машин в Иркутске, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Бригада скорой медицинской помощи дежурит на Кайской горе, где произошло ДТП с участием 18 машин. Причиной стала коммунальная авария - прорыв водопровода. На место происшествия выезжали три бригады скорой медицинской помощи. "Один человек госпитализирован. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Тяжёлых пострадавших нет. На месте происшествия продолжает дежурить одна врачебная бригада", – говорится в сообщении. Отмечается, что водопровод перекрыт, водоснабжение жилых домов не нарушено. На месте работают коммунальные службы.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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иркутск, иркутская область, происшествия
Иркутск, Иркутская область, Происшествия
В Иркутске госпитализировали человека после после массового ДТП

В Иркутске госпитализировали человека после после массового ДТП с 18 машинами

© Фото : Госавтоинспекция Иркутска/TelegramМассовое ДТП в Иркутске
Массовое ДТП в Иркутске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Иркутска/Telegram
Массовое ДТП в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 15 дек - РИА Новости. Два человека пострадали в массовом ДТП с участием 18 машин в Иркутске, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Бригада скорой медицинской помощи дежурит на Кайской горе, где произошло ДТП с участием 18 машин. Причиной стала коммунальная авария - прорыв водопровода. На место происшествия выезжали три бригады скорой медицинской помощи.
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"Один человек госпитализирован. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Тяжёлых пострадавших нет. На месте происшествия продолжает дежурить одна врачебная бригада", – говорится в сообщении.
Отмечается, что водопровод перекрыт, водоснабжение жилых домов не нарушено. На месте работают коммунальные службы.
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