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На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов - РИА Новости, 16.02.2023
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На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов
На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов - РИА Новости, 16.02.2023
На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов
Водитель грузовика в Минводах врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки, сообщает прокуратура Ставропольского края. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:19
2023-02-16T14:22
происшествия
авто
ставропольский край
пятигорск
гибдд мвд рф
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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Водитель грузовика в Минводах врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки, сообщает прокуратура Ставропольского края. По предварительной информации, сегодня на автодороге "Кавказ" водитель грузовика "не справился с управлением и допустил наезд на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две пассажирские маршрутки". "В результате ДТП есть пострадавшие, степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - добавило ведомство. Отмечается, что прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. "В результате два человека доставлены в больницу. В направлении Пятигорска движение затруднено. На месте работают наряды ДПС. Подробности уточняются", - отметили в управлении ГИБДД по региону.
https://ria.ru/20230216/strelba-1852405437.html
ставропольский край
пятигорск
россия
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происшествия, авто, ставропольский край, пятигорск, гибдд мвд рф, дтп, россия, минеральные воды
Происшествия, Авто, Ставропольский край, Пятигорск, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия, Минеральные Воды
14:19 16.02.2023 (обновлено: 14:22 16.02.2023)
 
На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов

В Минеральных Водах на дороге "Кавказ" грузовик врезался в 15 машин из-за отказа тормозов

© Фото : Прокуратура Ставропольского краяМассовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
Массовое ДТП на автодороге Кавказ с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Прокуратура Ставропольского края
Массовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Водитель грузовика в Минводах врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки, сообщает прокуратура Ставропольского края.
По предварительной информации, сегодня на автодороге "Кавказ" водитель грузовика "не справился с управлением и допустил наезд на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две пассажирские маршрутки".
"В результате ДТП есть пострадавшие, степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - добавило ведомство.
© Фото : Прокуратура Ставропольского краяМассовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
Массовое ДТП на автодороге Кавказ с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Прокуратура Ставропольского края
Массовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
Отмечается, что прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения.
Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. "В результате два человека доставлены в больницу. В направлении Пятигорска движение затруднено. На месте работают наряды ДПС. Подробности уточняются", - отметили в управлении ГИБДД по региону.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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ПроисшествияАвтоСтавропольский крайПятигорскГИБДД МВД РФДТПРоссияМинеральные Воды
 
 
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