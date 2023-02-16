14:19 16.02.2023 (обновлено: 14:22 16.02.2023)
На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов
В Минеральных Водах на дороге "Кавказ" грузовик врезался в 15 машин из-за отказа тормозов
© Фото : Прокуратура Ставропольского краяМассовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
© Фото : Прокуратура Ставропольского края
Массовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Водитель грузовика в Минводах врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки, сообщает прокуратура Ставропольского края.
По предварительной информации, сегодня на автодороге "Кавказ" водитель грузовика "не справился с управлением и допустил наезд на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две пассажирские маршрутки".
"В результате ДТП есть пострадавшие, степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - добавило ведомство.
© Фото : Прокуратура Ставропольского краяМассовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
© Фото : Прокуратура Ставропольского края
Массовое ДТП на автодороге "Кавказ" с участием грузового транспортного средства и 15 единиц автомобилей
Отмечается, что прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения.
Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. "В результате два человека доставлены в больницу. В направлении Пятигорска движение затруднено. На месте работают наряды ДПС. Подробности уточняются", - отметили в управлении ГИБДД по региону.