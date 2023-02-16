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На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов

На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов - РИА Новости, 16.02.2023

На Ставрополье грузовик устроил массовое ДТП после отказа тормозов

Водитель грузовика в Минводах врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки, сообщает прокуратура Ставропольского края. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:19

2023-02-16T14:19

2023-02-16T14:22

происшествия

авто

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 16 фев - РИА Новости. Водитель грузовика в Минводах врезался в 15 автомобилей, в числе которых две маршрутки, сообщает прокуратура Ставропольского края. По предварительной информации, сегодня на автодороге "Кавказ" водитель грузовика "не справился с управлением и допустил наезд на двигавшиеся впереди 15 автомобилей, в числе которых две пассажирские маршрутки". "В результате ДТП есть пострадавшие, степень тяжести вреда здоровью устанавливается", - добавило ведомство. Отмечается, что прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения. Как сообщили в Госавтоинспекции, причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы. "В результате два человека доставлены в больницу. В направлении Пятигорска движение затруднено. На месте работают наряды ДПС. Подробности уточняются", - отметили в управлении ГИБДД по региону.

https://ria.ru/20230216/strelba-1852405437.html

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происшествия, авто, ставропольский край, пятигорск, гибдд мвд рф, дтп, россия, минеральные воды