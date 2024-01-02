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В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024
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16:26 02.01.2024 (обновлено: 18:00 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/gibdd-1919484060.html
В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей
В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024
В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей
Более 20 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:26
2024-01-02T18:00
происшествия
тульская область
воронеж
гибдд мвд рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. "В 13.10 на 270 километре автодороги М-4 Дон Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется). На данный момент пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение затруднено. По данным Автодора, в Тульской области идёт снег, из-за чего на трассе М-4 плохая видимость. Управление ГИБДД по Тульской области предупредило водителей, что плохие погодные условия - снег, гололедица, ветер до 10 метров в секунду - продержатся ориентировочно до вечера 3 января.
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происшествия, тульская область, воронеж, гибдд мвд рф, автодор
Происшествия, Тульская область, Воронеж, ГИБДД МВД РФ, Автодор
В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей

ГИБДД: более 20 машин столкнулись в Тульской области, никто не пострадал

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП с участием более 20 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в Тульской области
Место ДТП с участием более 20 автомобилей на трассе М-4 Дон в Тульской области
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП с участием более 20 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в Тульской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«
"В 13.10 на 270 километре автодороги М-4 Дон Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется). На данный момент пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение затруднено.
По данным Автодора, в Тульской области идёт снег, из-за чего на трассе М-4 плохая видимость.
Управление ГИБДД по Тульской области предупредило водителей, что плохие погодные условия - снег, гололедица, ветер до 10 метров в секунду - продержатся ориентировочно до вечера 3 января.
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