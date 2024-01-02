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В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей

В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей - РИА Новости, 02.01.2024

В Тульской области столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:26

2024-01-02T16:26

2024-01-02T18:00

происшествия

тульская область

воронеж

гибдд мвд рф

автодор

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Более 20 машин столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Тульской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. "В 13.10 на 270 километре автодороги М-4 Дон Воловского района Тульской области (в сторону Воронежа), по предварительной информации, произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств (количество уточняется). На данный момент пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение затруднено. По данным Автодора, в Тульской области идёт снег, из-за чего на трассе М-4 плохая видимость. Управление ГИБДД по Тульской области предупредило водителей, что плохие погодные условия - снег, гололедица, ветер до 10 метров в секунду - продержатся ориентировочно до вечера 3 января.

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происшествия, тульская область, воронеж, гибдд мвд рф, автодор