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Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до 15 человек - РИА Новости, 12.03.2023
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10:56 12.03.2023 (обновлено: 15:34 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/dtp-1857314592.html
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до 15 человек
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до 15 человек - РИА Новости, 12.03.2023
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до 15 человек
Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:56
2023-03-12T15:34
происшествия
хвалынский район
саратовская область
балаково
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САРАТОВ, 12 мар — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести. "Всего 15 пострадавших, (из них - ред.) 14 госпитализированы, один отказался (от госпитализации - ред.)", - написал Костин. Он отметил, что в больницу Балаково доставили девять взрослых и трое детей, в том числе 14-летнего подростка, который с ушибом головного мозга находится в тяжелом состоянии, у остальных "в основном переломы костей со смещением", двоих взрослых взяли в операционную. Кроме того, по его словам, в Хвалынскую районную больницу госпитализированы двое взрослых с переломами, еще один отказался от госпитализации. В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили журналистам, что, по предварительным данным, в 7.34 (6.34 мск) на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе столкнулись 10 машин, а затем вблизи произошли еще два ДТП. Все обстоятельства устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
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хвалынский район
саратовская область
балаково
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Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области
Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести.
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происшествия, хвалынский район, саратовская область, балаково
Происшествия, Хвалынский район, Саратовская область, Балаково
Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до 15 человек

Глава Минздрава Саратовской области Костин: число пострадавших в массовом ДТП достигло 15

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 мар — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.
Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести.
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"Всего 15 пострадавших, (из них - ред.) 14 госпитализированы, один отказался (от госпитализации - ред.)", - написал Костин.
Он отметил, что в больницу Балаково доставили девять взрослых и трое детей, в том числе 14-летнего подростка, который с ушибом головного мозга находится в тяжелом состоянии, у остальных "в основном переломы костей со смещением", двоих взрослых взяли в операционную. Кроме того, по его словам, в Хвалынскую районную больницу госпитализированы двое взрослых с переломами, еще один отказался от госпитализации.
В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили журналистам, что, по предварительным данным, в 7.34 (6.34 мск) на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе столкнулись 10 машин, а затем вблизи произошли еще два ДТП. Все обстоятельства устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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ПроисшествияХвалынский районСаратовская областьБалаково
 
 
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