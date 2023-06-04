https://ria.ru/20230604/dtp-1876090463.html
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП - РИА Новости, 04.06.2023
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП
Семь человек остаются в больницах после массового ДТП в Санкт-Петербурге, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению. РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-04T16:19
2023-06-04T16:19
2023-06-04T16:19
происшествия
санкт-петербург
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Семь человек остаются в больницах после массового ДТП в Санкт-Петербурге, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению. "На утро 4 июня после аварии на Софийской улице в НИИ скорой помощи два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Один пациент переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один выписан на амбулаторное лечение. В городской больнице № 26 два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести в отделении сочетанной травмы", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в детской больнице имени Раухфуса два ребенка находятся в удовлетворительном состоянии. ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Как информировал городской комитет по здравоохранению, после массовой аварии в больницы были доставлены 12 человек, включая двух детей. Позже в субботу четверо пострадавших в массовом ДТП, ранее направленные в больницу, были отпущены на амбулаторное лечение. Как установили полицейские, водитель грузовика "Ивеко" ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы и на перекрестке с Софийской улицей столкнулся с автомобилем Opel, который был впереди него. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с десятью автомобилями. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, авто
Происшествия, Санкт-Петербург, Авто
В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП
Семь человек остаются в больницах после ДТП с участием 13 автомобилей в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Семь человек остаются в больницах после массового ДТП в Санкт-Петербурге, следует из сообщения
городского комитета по здравоохранению.
"На утро 4 июня после аварии на Софийской улице в НИИ скорой помощи два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Один пациент переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один выписан на амбулаторное лечение. В городской больнице № 26 два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести в отделении сочетанной травмы", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что в детской больнице имени Раухфуса два ребенка находятся в удовлетворительном состоянии.
ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Как информировал городской комитет по здравоохранению, после массовой аварии в больницы были доставлены 12 человек, включая двух детей. Позже в субботу четверо пострадавших в массовом ДТП, ранее направленные в больницу, были отпущены на амбулаторное лечение. Как установили полицейские, водитель грузовика "Ивеко" ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы и на перекрестке с Софийской улицей столкнулся с автомобилем Opel, который был впереди него. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с десятью автомобилями. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело.
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