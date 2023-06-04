https://ria.ru/20230604/dtp-1876090463.html

В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП

В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП - РИА Новости, 04.06.2023

В Петербурге рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП

Семь человек остаются в больницах после массового ДТП в Санкт-Петербурге, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению. РИА Новости, 04.06.2023

2023-06-04T16:19

2023-06-04T16:19

2023-06-04T16:19

происшествия

санкт-петербург

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Семь человек остаются в больницах после массового ДТП в Санкт-Петербурге, следует из сообщения городского комитета по здравоохранению. "На утро 4 июня после аварии на Софийской улице в НИИ скорой помощи два пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Один пациент переведен в отделение в состоянии средней степени тяжести, еще один выписан на амбулаторное лечение. В городской больнице № 26 два пациента находятся в состоянии средней степени тяжести в отделении сочетанной травмы", - говорится в сообщении. Также уточняется, что в детской больнице имени Раухфуса два ребенка находятся в удовлетворительном состоянии. ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Как информировал городской комитет по здравоохранению, после массовой аварии в больницы были доставлены 12 человек, включая двух детей. Позже в субботу четверо пострадавших в массовом ДТП, ранее направленные в больницу, были отпущены на амбулаторное лечение. Как установили полицейские, водитель грузовика "Ивеко" ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы и на перекрестке с Софийской улицей столкнулся с автомобилем Opel, который был впереди него. После этого грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с десятью автомобилями. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875953111.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, авто