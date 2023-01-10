https://ria.ru/20230110/dtp-1843897993.html

На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин

На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин - РИА Новости, 10.01.2023

На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин

Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:29

2023-01-10T14:29

2023-01-10T14:29

происшествия

авто

московская область (подмосковье)

россия

дтп

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f334b0d79b6b266e4b79242adc35ca.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. По данным полиции, массовая авария произошла во вторник днем на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы. "Двенадцать единиц (автотранспорта столкнулись - ред.), без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Представитель пресс-службы добавил, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20230110/dtp-1843818221.html

https://ria.ru/20230110/dtp-1843843968.html

московская область (подмосковье)

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, дтп, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)