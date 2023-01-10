https://ria.ru/20230110/dtp-1843897993.html
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин - РИА Новости, 10.01.2023
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин
Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:29
2023-01-10T14:29
2023-01-10T14:29
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
дтп
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0f334b0d79b6b266e4b79242adc35ca.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. По данным полиции, массовая авария произошла во вторник днем на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы. "Двенадцать единиц (автотранспорта столкнулись - ред.), без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Представитель пресс-службы добавил, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20230110/dtp-1843818221.html
https://ria.ru/20230110/dtp-1843843968.html
московская область (подмосковье)
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151014/60/1510146069_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6148d3965fbff15e415437bd3a20f388.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, дтп, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, ДТП, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин
Двенадцать машин столкнулись на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет