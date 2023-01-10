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На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин - РИА Новости, 10.01.2023
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На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин - РИА Новости, 10.01.2023
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин
Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:29
2023-01-10T14:29
происшествия
авто
московская область (подмосковье)
россия
дтп
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ. По данным полиции, массовая авария произошла во вторник днем на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы. "Двенадцать единиц (автотранспорта столкнулись - ред.), без пострадавших", - сказал собеседник агентства. Представитель пресс-службы добавил, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), россия, дтп, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), Россия, ДТП, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:29 10.01.2023
 
На трассе в Подмосковье столкнулись 12 машин

Двенадцать машин столкнулись на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПробки
Пробки - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Авария с участием 12 автомобилей произошла на трассе М-9 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
По данным полиции, массовая авария произошла во вторник днем на 73-м километре трассы М-9 "Балтия" в сторону Москвы.
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"Двенадцать единиц (автотранспорта столкнулись - ред.), без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияАвтоМосковская область (Подмосковье)РоссияДТПМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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