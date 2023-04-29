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В ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье погибли дети 10 и семи лет
В ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье погибли дети 10 и семи лет - РИА Новости, 29.04.2023
В ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье погибли дети 10 и семи лет
В числе погибших в массовом ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске - дети 10 и семи лет, сообщается в телеграм-канале прокуратуры... РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T04:13
2023-04-29T04:13
2023-04-29T04:17
происшествия
авто
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гибдд мвд рф
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В числе погибших в массовом ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске - дети 10 и семи лет, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель "Камаза" врезался в легковые автомобили на светофоре. "В результате четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и семи лет, получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. На место происшествия выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь в ГУМВД по Подмосковью заявили, что один человек с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение частично ограничено.
https://ria.ru/20230428/avariya-1868521043.html
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происшествия, авто, московская область (подмосковье), гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Московская область (Подмосковье), ГИБДД МВД РФ
В ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье погибли дети 10 и семи лет
Прокуратура: в массовом ДТП на Киевском шоссе в Подмосковье погибли дети 10 и семи лет
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости.
В числе погибших в массовом ДТП с грузовиком на Киевском шоссе в подмосковном Наро-Фоминске - дети 10 и семи лет, сообщается
в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ДТП с участием семи автомобилей произошло на Киевском шоссе: грузовик въехал в шесть легковушек, погибли четыре человека, включая двух детей, еще два человека получили травмы. По данным прокуратуры, на 72-м километре шоссе водитель "Камаза" врезался в легковые автомобили на светофоре.
"В результате четыре пассажира одного из автомобилей, в том числе двое детей 10 и семи лет, получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал заместитель Наро-Фоминского городского прокурора Григорий Кучеров, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
В свою очередь в ГУМВД по Подмосковью
заявили, что один человек с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД
, движение частично ограничено.
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