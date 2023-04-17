https://ria.ru/20230417/dtp-1865804845.html

В Петербурге в массовом ДТП пострадали шесть человек

В Петербурге в массовом ДТП пострадали шесть человек - РИА Новости, 17.04.2023

В Петербурге в массовом ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурге с участием грузовика и девяти легковушек, сообщает региональный главк МВД РФ. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:47

2023-04-17T13:47

2023-04-17T13:49

происшествия

авто

выборгский район

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости. Шесть человек пострадали в ДТП в Выборгском районе Санкт-Петербурге с участием грузовика и девяти легковушек, сообщает региональный главк МВД РФ.Момент ДТП попал на видеорегистратор, запись с которого опубликована в соцсетях: на ней видно, как грузовик влетает в стоящие перед ним на красный сигнал светофора автомобили.По предварительным данным полиции, ДТП произошло в 11.05 в понедельник: "На углу Комендантского проспекта и улицы Легковая произошло столкновение десяти автомобилей: одного грузовика и девяти легковых машин. В результате аварии пострадали шести человек. Все они госпитализированы".Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Виновник аварии устанавливается.

https://ria.ru/20230417/magadan-1865719628.html

выборгский район

россия

санкт-петербург

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происшествия, авто, выборгский район, россия, санкт-петербург