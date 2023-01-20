https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html

В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей

В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023

В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей

ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:35

2023-01-20T17:35

2023-01-20T18:27

происшествия

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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу.По предварительным данным, водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили."Массовое ДТП в Сочи с участием девяти автомобилей. В результате водитель автомобиля Kia погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - сказано в релизе.На месте работают полицейские, спасатели, медики. Как позже сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье", движение на трассе А-147 перекрыли, сейчас машины двигаются по адлерской дороге, там же инспекторы ГИБДД распределяют транспортные потоки. После следственных мероприятий, автотранспорт запустят в штатном режиме.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846270180.html

сочи

краснодарский край

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, сочи, краснодарский край, россия, дтп, гибдд мвд рф