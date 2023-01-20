https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей
ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:35
2023-01-20T17:35
2023-01-20T18:27
происшествия
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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу.По предварительным данным, водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили."Массовое ДТП в Сочи с участием девяти автомобилей. В результате водитель автомобиля Kia погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - сказано в релизе.На месте работают полицейские, спасатели, медики. Как позже сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье", движение на трассе А-147 перекрыли, сейчас машины двигаются по адлерской дороге, там же инспекторы ГИБДД распределяют транспортные потоки. После следственных мероприятий, автотранспорт запустят в штатном режиме.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846270180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сочи, краснодарский край, россия, дтп, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодарский край, Россия, ДТП, ГИБДД МВД РФ
17:35 20.01.2023 (обновлено: 18:27 20.01.2023)
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей
В Сочи погиб человек при столкновении девяти легковых автомобилей