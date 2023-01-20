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В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023
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В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 20.01.2023
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей
ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:35
2023-01-20T18:27
происшествия
авто
сочи
краснодарский край
россия
дтп
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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу.По предварительным данным, водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили."Массовое ДТП в Сочи с участием девяти автомобилей. В результате водитель автомобиля Kia погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - сказано в релизе.На месте работают полицейские, спасатели, медики. Как позже сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье", движение на трассе А-147 перекрыли, сейчас машины двигаются по адлерской дороге, там же инспекторы ГИБДД распределяют транспортные потоки. После следственных мероприятий, автотранспорт запустят в штатном режиме.
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происшествия, авто, сочи, краснодарский край, россия, дтп, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Сочи, Краснодарский край, Россия, ДТП, ГИБДД МВД РФ
17:35 20.01.2023 (обновлено: 18:27 20.01.2023)
 
В смертельном ДТП в Сочи столкнулись девять автомобилей

В Сочи погиб человек при столкновении девяти легковых автомобилей

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием девяти автомобилей в Сочи
ДТП с участием девяти автомобилей в Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием девяти автомобилей в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. ДТП с участием девяти легковушек произошло в Сочи, один человек погиб, на участке трассы А-147 образовалась пробка, сообщает городская полиция в пятницу.
По предварительным данным, водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили.
"Массовое ДТП в Сочи с участием девяти автомобилей. В результате водитель автомобиля Kia погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - сказано в релизе.
На месте работают полицейские, спасатели, медики. Как позже сообщили журналистам в пресс-службе Упрдор "Черноморье", движение на трассе А-147 перекрыли, сейчас машины двигаются по адлерской дороге, там же инспекторы ГИБДД распределяют транспортные потоки. После следственных мероприятий, автотранспорт запустят в штатном режиме.
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ПроисшествияАвтоСочиКраснодарский крайРоссияДТПГИБДД МВД РФ
 
 
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