https://ria.ru/20230325/dtp-1860591118.html
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика - РИА Новости, 25.03.2023
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика
Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:05
2023-03-25T14:05
2023-03-25T14:05
происшествия
авто
карабудахкентский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Приблизительно в 10.30 на 850 километре федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе 66-летний водитель грузового автомобиля DAF <…> допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus ", – говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе минздрава республики сообщили, что в ДТП погибла пожилая женщина, шесть человек доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html
карабудахкентский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, карабудахкентский район, республика дагестан
Происшествия, Авто, Карабудахкентский район, Республика Дагестан
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика
В Дагестане произошла крупная авария с участием семи автомобилей, в том числе грузовика