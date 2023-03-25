https://ria.ru/20230325/dtp-1860591118.html

В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика

В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика - РИА Новости, 25.03.2023

В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика

Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:05

2023-03-25T14:05

2023-03-25T14:05

происшествия

авто

карабудахкентский район

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Приблизительно в 10.30 на 850 километре федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе 66-летний водитель грузового автомобиля DAF <…> допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus ", – говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе минздрава республики сообщили, что в ДТП погибла пожилая женщина, шесть человек доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20230324/gazel-1860319021.html

карабудахкентский район

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, карабудахкентский район, республика дагестан