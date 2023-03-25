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В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика - РИА Новости, 25.03.2023
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14:05 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/dtp-1860591118.html
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика - РИА Новости, 25.03.2023
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика
Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:05
2023-03-25T14:05
происшествия
авто
карабудахкентский район
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики. "Приблизительно в 10.30 на 850 километре федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе 66-летний водитель грузового автомобиля DAF &lt;…&gt; допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus ", – говорится в сообщении. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. В пресс-службе минздрава республики сообщили, что в ДТП погибла пожилая женщина, шесть человек доставлены в медучреждения.
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происшествия, авто, карабудахкентский район, республика дагестан
Происшествия, Авто, Карабудахкентский район, Республика Дагестан
В Дагестане произошла крупная авария с участием грузовика

В Дагестане произошла крупная авария с участием семи автомобилей, в том числе грузовика

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Авария с участием семи автомобилей произошла в субботу на федеральной трассе в Дагестане, один человек погиб, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Приблизительно в 10.30 на 850 километре федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Карабудахкентском районе 66-летний водитель грузового автомобиля DAF <…> допустил столкновение с шестью автомобилями, двигавшимися в попутном направлении. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погибла женщина, пассажир автомобиля Ford Focus ", – говорится в сообщении.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.
В пресс-службе минздрава республики сообщили, что в ДТП погибла пожилая женщина, шесть человек доставлены в медучреждения.
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ПроисшествияАвтоКарабудахкентский районРеспублика Дагестан
 
 
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