Рейтинг@Mail.ru
На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:33 18.07.2023 (обновлено: 09:19 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/dtp-1884779577.html
На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом
На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом - РИА Новости, 18.07.2023
На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом
ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Горячем Ключе на Кубани, включая бензовоз, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:33
2023-07-18T09:19
происшествия
россия
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884782661_0:320:1546:1190_1920x0_80_0_0_6275d77b8901a9b4784e6f11f88186b4.jpg
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Горячем Ключе на Кубани, включая бензовоз, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. ЧП произошло в понедельник в 23.45 по мск. Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai. По инерции иномарка продолжила движение, где столкнулась ещё с четырьмя попутными машинами. Большегруз тоже продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз. "Массовое ДТП на М4 "Дон" в Горячем Ключе: столкнулись 7 легковых автомобилей, большегруз и бензовоз… В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. "На 1399 км федеральной трассы М4 "Дон" сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробка из автомобилей составляет около 10 километров", - сказали в полиции.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884782661_0:166:1546:1326_1920x0_80_0_0_03c57226af368130f85b6cfca026d4de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом

На трассе М4 "Дон" столкнулись бензовоз, фура и семь легковушек, два человека пострадали

© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте массового ДТП на трассе М4 ДОН в Горячем Ключе
На месте массового ДТП на трассе М4 ДОН в Горячем Ключе
© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю
На месте массового ДТП на трассе М4 ДОН в Горячем Ключе
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Горячем Ключе на Кубани, включая бензовоз, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в понедельник в 23.45 по мск. Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai. По инерции иномарка продолжила движение, где столкнулась ещё с четырьмя попутными машинами. Большегруз тоже продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз.
«
"Массовое ДТП на М4 "Дон" в Горячем Ключе: столкнулись 7 легковых автомобилей, большегруз и бензовоз… В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. "На 1399 км федеральной трассы М4 "Дон" сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробка из автомобилей составляет около 10 километров", - сказали в полиции.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
3 июня, 11:43
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала