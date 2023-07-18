https://ria.ru/20230718/dtp-1884779577.html

На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом

На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом - РИА Новости, 18.07.2023

На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом

ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Горячем Ключе на Кубани, включая бензовоз, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:33

2023-07-18T08:33

2023-07-18T09:19

происшествия

россия

краснодарский край

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СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Горячем Ключе на Кубани, включая бензовоз, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. ЧП произошло в понедельник в 23.45 по мск. Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai. По инерции иномарка продолжила движение, где столкнулась ещё с четырьмя попутными машинами. Большегруз тоже продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз. "Массовое ДТП на М4 "Дон" в Горячем Ключе: столкнулись 7 легковых автомобилей, большегруз и бензовоз… В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada", - говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. "На 1399 км федеральной трассы М4 "Дон" сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробка из автомобилей составляет около 10 километров", - сказали в полиции.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, краснодарский край