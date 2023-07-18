На Кубани два человека пострадали в массовом ДТП с бензовозом
На трассе М4 "Дон" столкнулись бензовоз, фура и семь легковушек, два человека пострадали
© Кадр видео очевидца, опубликованного в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте массового ДТП на трассе М4 ДОН в Горячем Ключе
На месте массового ДТП на трассе М4 ДОН в Горячем Ключе
СОЧИ, 18 июл - РИА Новости. ДТП с участием девяти автомобилей произошло в Горячем Ключе на Кубани, включая бензовоз, два человека пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ЧП произошло в понедельник в 23.45 по мск. Предварительно установлено, что водитель грузовика DAF не выбрал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий Hyundai. По инерции иномарка продолжила движение, где столкнулась ещё с четырьмя попутными машинами. Большегруз тоже продолжил движение и столкнулся с Toyota и Lada, которые врезались в бензовоз.
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"Массовое ДТП на М4 "Дон" в Горячем Ключе: столкнулись 7 легковых автомобилей, большегруз и бензовоз… В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир автомобиля Lada", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. "На 1399 км федеральной трассы М4 "Дон" сохраняется сложная дорожная ситуация. Пробка из автомобилей составляет около 10 километров", - сказали в полиции.