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В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.01.2024
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18:33 08.01.2024 (обновлено: 18:44 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/avariya-1920179953.html
В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.01.2024
В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие
Восемь машин столкнулись на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, травмы получили два человека, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T18:33
2024-01-08T18:44
происшествия
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 8 янв – РИА Новости. Восемь машин столкнулись на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, травмы получили два человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона. "Сегодня около 14.00 (10.00 мск) на 121 километре автомобильной дороги "Кемерово – Новокузнецк" с разницей в несколько минут произошли четыре последовательных дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности столкнулись восемь транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась двум участникам движения", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не учел сложные погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет. Неравнодушные автомобилисты остановились, чтобы помочь ему. На место происшествия приехал экипаж дорожно-патрульной службы с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и сигналом аварийной остановки. "Видя, что впереди затруднен проезд из-за дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовика Shacman снизил скорость. Следовавшие за ним автомобили Chery Tiggo, Toyota Caldina, Volkswagen Touareg и Toyota Camry в сложных погодных условиях, по предварительным данным, не приняли меры, которые позволили бы обеспечить безопасность дорожного движения, в результате совершили столкновения с двигавшимися впереди транспортными средствами, а также стоящими на обочине автомобилями. В результате ДТП травмы получили 20-летний и 24-летний пассажиры Toyota Camry", – указывает ведомство. Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий и степень вины каждого из участников установят в ходе проверки.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, авто, кемеровская область
Происшествия, Авто, Кемеровская область
В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

При столкновении восьми машин в Кузбассе пострадали два человека

© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramДТП с участием 8 машин на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области
ДТП с участием 8 машин на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием 8 машин на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 янв – РИА Новости. Восемь машин столкнулись на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, травмы получили два человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
"Сегодня около 14.00 (10.00 мск) на 121 километре автомобильной дороги "Кемерово – Новокузнецк" с разницей в несколько минут произошли четыре последовательных дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности столкнулись восемь транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась двум участникам движения", – говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не учел сложные погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет. Неравнодушные автомобилисты остановились, чтобы помочь ему. На место происшествия приехал экипаж дорожно-патрульной службы с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и сигналом аварийной остановки.
"Видя, что впереди затруднен проезд из-за дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовика Shacman снизил скорость. Следовавшие за ним автомобили Chery Tiggo, Toyota Caldina, Volkswagen Touareg и Toyota Camry в сложных погодных условиях, по предварительным данным, не приняли меры, которые позволили бы обеспечить безопасность дорожного движения, в результате совершили столкновения с двигавшимися впереди транспортными средствами, а также стоящими на обочине автомобилями. В результате ДТП травмы получили 20-летний и 24-летний пассажиры Toyota Camry", – указывает ведомство.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий и степень вины каждого из участников установят в ходе проверки.
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