https://ria.ru/20240108/avariya-1920179953.html

В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие - РИА Новости, 08.01.2024

В Кузбассе столкнулись восемь машин, есть пострадавшие

Восемь машин столкнулись на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, травмы получили два человека, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 08.01.2024

2024-01-08T18:33

2024-01-08T18:33

2024-01-08T18:44

происшествия

авто

кемеровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/08/1920180326_187:0:1280:615_1920x0_80_0_0_801744f017f59cf44a451ef264bdc7e1.jpg

КЕМЕРОВО, 8 янв – РИА Новости. Восемь машин столкнулись на трассе в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, травмы получили два человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона. "Сегодня около 14.00 (10.00 мск) на 121 километре автомобильной дороги "Кемерово – Новокузнецк" с разницей в несколько минут произошли четыре последовательных дорожно-транспортных происшествия. В общей сложности столкнулись восемь транспортных средств. Медицинская помощь потребовалась двум участникам движения", – говорится в сообщении. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault не учел сложные погодные условия, не справился с управлением и съехал в кювет. Неравнодушные автомобилисты остановились, чтобы помочь ему. На место происшествия приехал экипаж дорожно-патрульной службы с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и сигналом аварийной остановки. "Видя, что впереди затруднен проезд из-за дорожно-транспортного происшествия, водитель грузовика Shacman снизил скорость. Следовавшие за ним автомобили Chery Tiggo, Toyota Caldina, Volkswagen Touareg и Toyota Camry в сложных погодных условиях, по предварительным данным, не приняли меры, которые позволили бы обеспечить безопасность дорожного движения, в результате совершили столкновения с двигавшимися впереди транспортными средствами, а также стоящими на обочине автомобилями. В результате ДТП травмы получили 20-летний и 24-летний пассажиры Toyota Camry", – указывает ведомство. Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий и степень вины каждого из участников установят в ходе проверки.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, кемеровская область