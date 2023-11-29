https://ria.ru/20231129/dtp-1912564894.html

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в массовом ДТП

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 29.11.2023

В Екатеринбурге 12 человек пострадали в массовом ДТП

Двенадцать человек получили травмы в результате аварии с участием порядка 40 автомобилей на екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщили журналистам в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:44

2023-11-29T10:44

2023-11-29T10:52

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Двенадцать человек получили травмы в результате аварии с участием порядка 40 автомобилей на екатеринбургской кольцевой автодороге, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава региона.Утром в среду на 85-м километре ЕКАД из-за гололеда произошло столкновение порядка 40 автомобилей. Прокуратура даст правовую оценку деятельности городской администрации и подведомственных ей организаций в части соблюдения требований ГОСТ по содержанию автомобильных дорог в зимний период."В результате массового столкновения двух автобусов и легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом ЕКАДа из-за гололеда пострадали 12 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в приемное отделение ЦГКБ №24 Екатеринбурга доставлены семь человек. Среди госпитализированных – водитель автобуса, его состояние оценивается как тяжелое. Помимо этого, четыре человека госпитализированы в ЦГКБ №23 Екатеринбурга в состоянии средней степени тяжести. Один человек от госпитализации отказался, добавили в минздраве.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912532323.html

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екатеринбург, происшествия