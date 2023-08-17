https://ria.ru/20230817/avariya-1890620221.html

В Иркутской области столкнулись девять автомобилей

В Иркутской области столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023

В Иркутской области столкнулись девять автомобилей

Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Сибирь" вблизи Ангарска, сообщает в телеграм-канале ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T14:22

2023-08-17T14:22

2023-08-17T14:22

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Сибирь" вблизи Ангарска, сообщает в телеграм-канале ГУМВД по Иркутской области. ДТП произошло в Ангарском округе в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь". "По предварительной информации, 23-летний водитель грузового автомобиля Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения транспорта и совершил наезд на впереди идущий самосвал HOWO", - говорится в сообщении. После этого столкнулись еще семь машин позади. Один человек госпитализирован. На месте ДТП перекрыта одна полоса движения.

https://ria.ru/20230817/dtp-1890549127.html

иркутская область

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2023

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иркутская область, происшествия