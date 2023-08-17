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В Иркутской области столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023
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14:22 17.08.2023
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В Иркутской области столкнулись девять автомобилей
В Иркутской области столкнулись девять автомобилей - РИА Новости, 17.08.2023
В Иркутской области столкнулись девять автомобилей
Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Сибирь" вблизи Ангарска, сообщает в телеграм-канале ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:22
2023-08-17T14:22
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Сибирь" вблизи Ангарска, сообщает в телеграм-канале ГУМВД по Иркутской области. ДТП произошло в Ангарском округе в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь". "По предварительной информации, 23-летний водитель грузового автомобиля Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения транспорта и совершил наезд на впереди идущий самосвал HOWO", - говорится в сообщении. После этого столкнулись еще семь машин позади. Один человек госпитализирован. На месте ДТП перекрыта одна полоса движения.
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иркутская область, происшествия
Иркутская область, Происшествия
В Иркутской области столкнулись девять автомобилей

На трассе "Сибирь" вблизи Ангарска произошло ДТП с участием девяти автомобилей

© Фото : МВД38/TelegramМесто ДТП в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь"
Место ДТП в районе Еловской горы федеральной автодороги Сибирь - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : МВД38/Telegram
Место ДТП в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь"
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись на федеральной трассе "Сибирь" вблизи Ангарска, сообщает в телеграм-канале ГУМВД по Иркутской области.
ДТП произошло в Ангарском округе в районе Еловской горы федеральной автодороги "Сибирь".
"По предварительной информации, 23-летний водитель грузового автомобиля Shaanxi не обеспечил безопасную скорость движения транспорта и совершил наезд на впереди идущий самосвал HOWO", - говорится в сообщении.
После этого столкнулись еще семь машин позади. Один человек госпитализирован. На месте ДТП перекрыта одна полоса движения.
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