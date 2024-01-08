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На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024
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16:57 08.01.2024 (обновлено: 17:53 08.01.2024)
https://ria.ru/20240108/gubernator-1920169588.html
На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие
На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие - РИА Новости, 08.01.2024
На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие
В Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие, заявил губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2024
2024-01-08T16:57
2024-01-08T17:53
происшествия
новгородская область
москва
новгородский район
андрей никитин (политик)
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. В Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие, заявил губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале. "На М-11 "Нева" произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами. Держу ситуацию на личном контроле", — сказал он.Как уточнили в Минздраве, в медицинские учреждения региона эвакуируют десять пострадавших, в том числе двоих детей."Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.Авария произошла сегодня в 14:45 мск на 526-м километре в Новгородском районе. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе младенец 2023 года рождения.Движение в сторону Москвы перекрыли, съезд на М-10 "Россия" осуществляется на 545-м километре. Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
новгородская область
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РИА Новости
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Массовое ДТП в Новгородской области
Массовое ДТП в Новгородской области
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происшествия, новгородская область, москва, новгородский район, андрей никитин (политик), гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Москва, Новгородский район, Андрей Никитин (политик), ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие

Никитин: на трассе М-11 в Новгородской области столкнулись 50 автомобилей

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 янв — РИА Новости. В Новгородской области на трассе М-11 столкнулись 50 автомобилей, есть погибшие, заявил губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале.
"На М-11 "Нева" произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей. Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами. Держу ситуацию на личном контроле", — сказал он.
Как уточнили в Минздраве, в медицинские учреждения региона эвакуируют десять пострадавших, в том числе двоих детей.
"Один ребенок в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставляются в Областную детскую клиническую больницу, восемь взрослых в состоянии средней степени направляются в Областную клиническую больницу", — говорится в сообщении.
© Фото : СУ СКР по Новгородской областиНа месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : СУ СКР по Новгородской области
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
Авария произошла сегодня в 14:45 мск на 526-м километре в Новгородском районе. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе младенец 2023 года рождения.
Движение в сторону Москвы перекрыли, съезд на М-10 "Россия" осуществляется на 545-м километре.
Прокуратура и управление СК по региону организовали проверки. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской областиНа месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 30 автомобилей
На месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 30 автомобилей - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Новгородской области
На месте ДТП на трассе М-11 в Новгородской области, где столкнулись 30 автомобилей
 
ПроисшествияНовгородская областьМоскваНовгородский районАндрей Никитин (политик)ГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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