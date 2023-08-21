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В Тюмени пьяный водитель устроил ДТП с участием семи автомобилей - РИА Новости, 21.08.2023
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14:14 21.08.2023 (обновлено: 14:37 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/dtp-1891281965.html
В Тюмени пьяный водитель устроил ДТП с участием семи автомобилей
В Тюмени пьяный водитель устроил ДТП с участием семи автомобилей - РИА Новости, 21.08.2023
В Тюмени пьяный водитель устроил ДТП с участием семи автомобилей
Водитель Mercedes, предположительно, в пьяном виде устроил массовое ДТП на одной из центральных улиц Тюмени в понедельник, сообщили в пресс-службе УГИБДД по... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:14
2023-08-21T14:37
происшествия
авто
советский
тюмень
угибдд
mercedes
renault clio
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ТЮМЕНЬ, 21 авг – РИА Новости. Водитель Mercedes, предположительно, в пьяном виде устроил массовое ДТП на одной из центральных улиц Тюмени в понедельник, сообщили в пресс-службе УГИБДД по области. "Массовое ДТП с семью автомобилями произошло сегодня в центре Тюмени. По предварительным данным, около 12 часов дня напротив дома 124 на улице Советской водитель автомобиля Mercedes ML350 совершил столкновение с автомобилями Lexus, Renault, Datsun, Toyota и двумя Mitsubishi", - отмечается в сообщении. В результате ДТП пострадал сам водитель Mercedes. Предварительно установлено, что водитель "находится в состоянии опьянения", пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Движение на участке дороги, где произошло массовое ДТП, перекрыто, там работают два наряда ДПС, водителям приходится объезжать место происшествия через дворы.
https://ria.ru/20230821/tragediya-1891188158.html
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происшествия, авто, советский , тюмень, угибдд, mercedes, renault clio, renault s.a, toyota corolla
Происшествия, Авто, Советский , Тюмень, УГИБДД, Mercedes, Renault Clio, Renault S.A, Toyota Corolla
В Тюмени пьяный водитель устроил ДТП с участием семи автомобилей

В Тюмени пьяный водитель Mercedes устроил ДТП с участием семи автомобилей

© Кадр видео очевидцаМассовое ДТП в Тюмени
Массовое ДТП в Тюмени
© Кадр видео очевидца
Массовое ДТП в Тюмени
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 21 авг – РИА Новости. Водитель Mercedes, предположительно, в пьяном виде устроил массовое ДТП на одной из центральных улиц Тюмени в понедельник, сообщили в пресс-службе УГИБДД по области.
«
"Массовое ДТП с семью автомобилями произошло сегодня в центре Тюмени. По предварительным данным, около 12 часов дня напротив дома 124 на улице Советской водитель автомобиля Mercedes ML350 совершил столкновение с автомобилями Lexus, Renault, Datsun, Toyota и двумя Mitsubishi", - отмечается в сообщении.
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В результате ДТП пострадал сам водитель Mercedes. Предварительно установлено, что водитель "находится в состоянии опьянения", пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Движение на участке дороги, где произошло массовое ДТП, перекрыто, там работают два наряда ДПС, водителям приходится объезжать место происшествия через дворы.
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ПроисшествияАвтоСоветскийТюменьУГИБДДMercedesRenault ClioRenault S.AToyota Corolla
 
 
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