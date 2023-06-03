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В Петербурге после массового ДТП госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 03.06.2023
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12:34 03.06.2023 (обновлено: 17:22 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/dtp-1875935802.html
В Петербурге после массового ДТП госпитализировали 12 человек
В Петербурге после массового ДТП госпитализировали 12 человек - РИА Новости, 03.06.2023
В Петербурге после массового ДТП госпитализировали 12 человек
После массового ДТП на Софийской улице в Санкт-Петербурге в больницы доставили 12 человек, сообщил городской комитет по здравоохранению. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:34
2023-06-03T17:22
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. После массового ДТП на Софийской улице в Санкт-Петербурге в больницы доставили 12 человек, сообщил городской комитет по здравоохранению. &quot;Четверо (пострадавших доставили. — Прим. ред.) в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (один человек в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, один — в состоянии средней степени тяжести), двое — в больницу № 26 в тяжелом состоянии, четверо — в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести&quot;, — уточнили в комитете.Кроме того, двоих детей шести и 16 лет доставили в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести.ДТП произошло около 8:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием десяти автомобилей, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу — о 11 пострадавших с участием 13 автомобилей. По данным полиции, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", выехавший на полосу встречного движения.
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Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область
В Петербурге после массового ДТП госпитализировали 12 человек

ГУ МЧС: в массовом ДТП с 13 машинами в Петербурге пострадали более 10 человек

© РИА Новости / Прокуратура РФ | Перейти в медиабанкСотрудники медицинских служб и МЧС РФ оказывают помощь пострадавшим в массовом ДТП с участием грузовика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники медицинских служб и МЧС РФ оказывают помощь пострадавшим в массовом ДТП с участием грузовика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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Сотрудники медицинских служб и МЧС РФ оказывают помощь пострадавшим в массовом ДТП с участием грузовика во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. После массового ДТП на Софийской улице в Санкт-Петербурге в больницы доставили 12 человек, сообщил городской комитет по здравоохранению.
«

"Четверо (пострадавших доставили. — Прим. ред.) в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе (один человек в крайне тяжелом состоянии, двое — в тяжелом, один — в состоянии средней степени тяжести), двое — в больницу № 26 в тяжелом состоянии, четверо — в Александровскую больницу в состоянии средней тяжести", — уточнили в комитете.

Кроме того, двоих детей шести и 16 лет доставили в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести.
ДТП произошло около 8:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ранее сообщало о семи пострадавших в ДТП с участием десяти автомобилей, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу — о 11 пострадавших с участием 13 автомобилей.
По данным полиции, ДТП спровоцировал 36-летний водитель грузового автомобиля "Ивеко", выехавший на полосу встречного движения.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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