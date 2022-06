https://ria.ru/20220627/diplomaty-1798528526.html

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2022 году

Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2022 году

2022-06-27T18:44

27 июня МИД России объявил послу Греции в Москве о высылке восьмерых сотрудников посольства, они должны покинуть страну в течение восьми дней.23 июня стало известно, что российские власти проинформировали посла Франции в Москве о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть страну. Ранее France Info со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что МИД России принял решение о высылке из страны советника по культуре посольства Франции в Москве Фабриса Руссо, он должен уехать до 17 июля.31 мая Россия объявила одного из сотрудников посольства Черногории в Москве персоной нон грата. Отмечается, что данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной необоснованное решение объявить персонами нон грата ряд дипломатов посольства России в Подгорице.27 мая МИД РФ объявил пятерых сотрудников посольства Хорватии в РФ персонами нон грата "в ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства".19 мая МИД РФ объявил пятерых сотрудников посольства Португалии в РФ персонами нон грата. Они должны покинуть Россию в течение 14 дней.18 мая Москва в качестве ответной меры объявила 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России персонами нон грата. В МИД РФ уточнили, что сотрудники посольства Франции должны покинуть территорию России в течение двух недель. Персонами нон грата также были объявлены 27 сотрудников испанских дипмиссий. Им предписано покинуть территорию России в течение семи дней. В этот же день Россия объявила о высылке 24 сотрудников итальянских дипломатических и консульских представительств и офиса Института внешней торговли Италии в России.17 мая МИД России объявил о высылке двух сотрудников посольства Финляндии в Москве. Отмечается, что это ответная мера российской стороны на выдворение из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки.13 мая Россия объявила десятерых сотрудников посольства Румынии персонами нон грата. Данная мера является ответом на принятое 5 апреля этого года румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Бухаресте. В этот же день РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Данная мера является ответом на принятое в апреле этого года болгарской стороной "ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Софии".5 мая Россия в качестве ответной меры объявила семь сотрудников посольства Дании персонами нон грата. В МИД РФ уточнили, что высылаемые сотрудники посольства Дании в России должны покинуть страну в течение двух недель.27 апреля Москва, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение о высылке 8 сотрудников посольства Японии, они должны покинуть Россию до 10 мая. В МИД РФ отметили, что "с начала операции России на Украине официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс и пошел на разрушение взаимовыгодного сотрудничества".Россия также приняла решение выслать трех дипломатов посольства Норвегии.26 апреля Россия в ответ на недружественные действия шведских властей объявила трех дипломатов посольства Швеции в России нежелательными лицами. Кроме того, по сообщению внешнеполитического ведомства, РФ решительно осудила оказание Швецией военной поддержки киевскому режиму, а также "покрывательство" преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины.25 апреля МИД РФ в порядке симметричного ответа объявил персонами нон грата 40 сотрудников посольства Германии. В министерстве заявили, что послу Германии "был заявлен решительный протест в связи с откровенно недружественным решением правительства ФРГ от 4 апреля 2022 года об объявлении persona non grata 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в Германии". В российском МИД также подчеркнули неприемлемость слов германского внешнеполитического ведомства Анналены Бербок о том, что решение немецких властей обусловлено якобы попытками упомянутых российских дипломатов "подорвать свободу Германии и единство немецкого общества".21 апреля МИД России объявил о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Их сотрудники были объявлены персонами нон грата, им было предписано покинуть Россию.19 апреля Россия в качестве ответной меры объявила 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и сотрудника генконсульства в Петербурге персонами нон грата. МИД России уточнил, что высылаемые из РФ дипломаты Нидерландов должны покинуть страну в срок до 14 дней.Россия также объявила персонами нон грата несколько сотрудников посольства Бельгии, им предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 3 мая.18 апреля МИД России объявил несколько сотрудников посольства Болгарии персонами нон-грата. В ведомстве отметили, что данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.15 апреля Россия объявила 18 сотрудников представительства Евросоюза в Москве персонами нон грата, они должны покинуть страну в ближайшее время. Это ответная мера на недружественные действия Евросоюза.13 апреля Россия в качестве ответной меры на действия Праги объявила persona non grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, он должен покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля, заявили в МИД России.8 апреля Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в России персонами нон грата в ответ на аналогичное решение Болгарии. В этот же день стало известно, что Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников. Дипломаты должны были покинуть РФ до 13 апреля.29 марта Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики: прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге. В МИД РФ потребовали, чтобы дипломаты покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики.28 марта МИД России объявил трех дипломатов посольства Словакии в Москве персонами нон грата. Они должны покинуть Россию в течение 72 часов. МИД России отметил, что данное решение принято российской стороной в качестве ответной меры на высылку трех сотрудников посольства России в Словакии.24 марта Россия объявила одного сотрудника посольства Черногории в Москве персона нон грата в ответ на высылку российского дипломата из страны. Данная мера является ответом на аналогичное решение Черногории выслать дипломата посольства России в Подгорице.23 марта МИД России вручил старшему дипломату посольства США в РФ ноту со списком выдворяемых американских дипломатических сотрудников, объявленных персонами нон грата, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН.17 февраля стало известно, что Россия выслала заместителя посла США в Москве Барта Гормана. Как отметил пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольств. По словам Ребхольца, у Гормана была действующая виза, он пробыл в России менее трех лет.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

Алёна Пава

