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Российские вакцины от коронавируса COVID-19

Российские вакцины от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

Российские вакцины от коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев... РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T15:17

2021-09-27T15:17

2021-09-27T15:17

справки

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

вакцина "эпиваккорона"

вакцинация россиян от covid-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в городе Ухань китайской провинции Хубэй кластера случаев заболевания пневмонией неизвестного типа. 7 января 2020 года китайские власти установили, что возбудителем данного заболевания является вирус SARS-CoV-2, а 11 февраля 2020 года ВОЗ присвоила ему наименование "коронавирусная инфекция COVID-19".11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 229,9 миллионов зараженных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 230,6 миллиона.Более 4,7 миллиона человек умерли. В США, Индии, Бразилии и Британии складывается наиболее сложная ситуация. Россия в этом списке находится на пятом месте. За все время пандемии в России выявили более 7,4 миллиона инфицированных COVID-19, скончались более 200 тысяч человек. Выздоровели более 6,5 миллионов человек. В рамках реагирования на вспышку ВОЗ активизировала работу программы научных исследований и разработок (НИОКР), в задачи которой входит ускоренная разработка средств диагностики, вакцин и лекарственных средств, предназначенных для борьбы с новым коронавирусом.В разработках участвуют самые разные организации: от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп.Для координации усилий в области разработки вакцин против COVID-19 ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.По данным ВОЗ на 24 сентября 2021 года, 121 вакцина-кандидат была допущена к клиническим испытаниям, 194 вакцины находилась на стадии доклинических испытаний. Список вакцин, которые были одобрены ВОЗ или еще проходят экспертную оценку, включает 24 препарата из России, Китая, США, Великобритании, Индии, Южной Кореи и Кубы. В России одобрены вакцины "Спутник V" Центра Гамалеи, ее однокомпонентный вариант "Спутник Лайт", вакцины центра "Вектор" "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н", а также "КовиВак" Центра Чумакова.По данным министра здравоохранения Михаила Мурашко (на 17 сентября 2021 года), первым компонентом от вакцины коронавируса привиты почти 47,5 миллиона россиян. Прошли процедуру полностью, по его словам, 41 миллион. "Спутник V""Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") – вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.16 июня 2020 года Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины (в форме раствора для внутримышечного введения и в виде порошка для приготовления раствора для внутримышечного введения) в военном госпитале им. Бурденко и в Сеченовском университете.1 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины.11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России вакцины. "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной по профилактике COVID-19. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. Вакцинированным человек считается на 21-й день.2 февраля 2021 года научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V". В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.По информации разработчиков препарата, эффективность "Спутника V" по результатам вакцинации составила 97,6%. По данным директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2. Российская вакцина "Спутник V" уже одобрена в 70 странах с общим населением свыше 3,7 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационные испытания. В июле 2021 года в Москве стартовало клиническое исследование "Спутника V" для подростков 12-17 лет. По словам главного внештатного специалиста по детской гематологии Минздрава, директора центра имени Рогачева Александра Румянцева, испытания проводят в двух больницах "в очень жестко регламентированном варианте". По словам Румянцева, 25 человек в Морозовской больнице, 25 человек в больнице имени Башляевой отобрали через специальную структуру. У детей нет каких-либо противопоказаний и осложнений, они абсолютно здоровы. Родители и подростки, как уточнил медик, дали согласие. Исследование продлится год, в течение этого времени за подростками будут следить врачи. Третья фаза исследований пройдет в московских детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек. "Спутник Лайт"6 мая 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что схема вакцинации предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца. По словам Александра Гинцбурга, однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса четыре-пять месяцев.Российский Минздрав рекомендует раз в полгода проходить ревакцинацию "Спутником Лайт". "Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами. Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах. Специалистами также разработана назальная форма "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительный барьер."ЭпиВакКорона""ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.В конце июля 2020 года в центре "Вектор" начались клинические испытания вакцины "ЭпиВакКорона".30 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.13 октября вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована, в настоящее время она проходит фазу пострегистрационных испытаний.29 января 2021 года Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора". В начале июля вакцина была зарегистрирована в Венесуэле."ЭпиВакКорона-Н"В конце июня центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н" (торговая марка AURORA-CoV), которая отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились.26 августа Минздрав России зарегистрировал эту вакцину, следует из государственного реестра лекарственных средств.26 августа Минздрав России зарегистрировал вакцину. В инструкции отмечается, что препарат вводится двукратно с интервалом 14-21 день. "КовиВак""КовиВак" – вакцина на основе целого инактивированного (иногда говорят "убитого") коронавируса (цельновирионная), разработанная Научным центром имени Чумакова. Она основана на вирусе SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вызывать иммунную реакцию. Такие препараты содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. При введении препарата организм распознает антигенный состав вируса, запоминает его и в будущем должен быть готов ко всем его проявлениям.По мнению директора Центра имени Чумакова, члена-корреспондента РАН Айдара Ишмухаметова, "КовиВак" будет эффективен и против мутировавших штаммов, поскольку в нем использован вирус целиком, а не фрагменты его генома.20 февраля 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вакцину "КовиВак". Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта. В июне стартовала третья фаза клинических испытаний, в которой участвуют 32 тысячи добровольцев. Она завершится 30 декабря 2022 года.Иммунологическая эффективность составляет 85% (образование антител в определенные протоколом сроки, однако разработчики не исключают, что иммунный ответ может сформироваться несколько позже). Сроки действия иммунитета будут объявлены после окончания клинических исследований.Препарат рекомендовали к применению с 18 до 60 лет. 24 августа 2021 года ученые Федерального научного центра имени Чумакова РАН опубликовали в журнале Emerging Microbes & Infections данные доклинических исследований иммуногенности, безопасности и защитной эффективности вакцины "КовиВак" на животных, которые продолжались больше года.Анализ результатов подтвердил, что вакцина обеспечила устойчивый гуморальный иммунный ответ в виде специфических к SARS-CoV-2 и нейтрализующих антител - соответственно IgG и NAb. Уровни последних за время наблюдения не снизились.В России работают еще над рядом вакцин против COVID-19.Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России разработал субъединичную рекомбинантную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. В июле 2021 года Минздрав выдал разрешение на клинические исследования препарата. 27 сентября 2021 года Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Препарат разработала компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). Первая и вторая фазы исследования пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года. В испытаниях задействуют Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" и пермский "Центр профессиональный медицины". Над созданием вакцины от коронавируса также работают в Санкт-Петербургском политехническом университет Петра Великого и Институте общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, в Крымском федеральном университете, МГУ имени М.В. Ломоносова и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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