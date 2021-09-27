https://ria.ru/20210927/betuvaks-1751976284.html
В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19
В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021
В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19
Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2", следует из данных государственного реестра. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T12:30
2021-09-27T12:30
2021-09-27T13:22
коронавирус в россии
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
вакцина "спутник v"
центр им. м. п. чумакова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2", следует из данных государственного реестра.Первая и вторая фазы пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года.Препарат разработала компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). В паспорте РКИ указывается, что в испытаниях задействуют Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" и пермский "Центр профессиональный медицины".Как пояснили ранее в дочерней компании ИСКЧ "Бетувакс", препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не способны инфицировать млекопитающих.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.
https://ria.ru/20210922/vaktsina-1751297868.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", центр им. м. п. чумакова
12:30 27.09.2021 (обновлено: 13:22 27.09.2021)
В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19
Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2", следует из данных государственного реестра.
Первая и вторая фазы пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года.
Препарат разработала компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). В паспорте РКИ указывается, что в испытаниях задействуют Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" и пермский "Центр профессиональный медицины".
Как пояснили ранее в дочерней компании ИСКЧ "Бетувакс", препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не способны инфицировать млекопитающих.
Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V"
, созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ
, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона"
от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак"
от центра имени Чумакова РАН
.
Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.
В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.