https://ria.ru/20210927/betuvaks-1751976284.html

В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19

В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 27.09.2021

В России начинаются клинические испытания новой вакцины от COVID-19

Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2", следует из данных государственного реестра. РИА Новости, 27.09.2021

2021-09-27T12:30

2021-09-27T12:30

2021-09-27T13:22

коронавирус в россии

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

вакцина "спутник v"

центр им. м. п. чумакова

распространение коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580170891_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_fdeef9785a67278e6046902c98da14bc.jpg

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минздрав выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2", следует из данных государственного реестра.Первая и вторая фазы пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года.Препарат разработала компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). В паспорте РКИ указывается, что в испытаниях задействуют Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" и пермский "Центр профессиональный медицины".Как пояснили ранее в дочерней компании ИСКЧ "Бетувакс", препарат состоит из наночастиц, которые имитируют коронавирус SARS-CoV-2, но не способны инфицировать млекопитающих.Сейчас в стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19. Первая из них — "Спутник V", созданная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, — широко применяется для массовой иммунизации, ее одобрили в 70 странах. Россиянам также доступны "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова РАН.Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт" — облегченная версия "Спутника V", предполагающая однократное введение препарата. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "ЭпиВакКорону-Н" — в ней то же действующее вещество, что и в "ЭпиВакКороне", но синтезируются они по-разному.В июле регулятор также выдал разрешение на клинические исследования препарата Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

https://ria.ru/20210922/vaktsina-1751297868.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", центр им. м. п. чумакова