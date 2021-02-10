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Результаты исследований "ЭпиВакКороны" направили в зарубежные журналы
Результаты исследований "ЭпиВакКороны" направили в зарубежные журналы
"Вектор" направил результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:42
2021-02-10T13:52
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Вектор" направил результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Их публикация ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.Уточняется, что результаты не будут обнародованы в русскоязычных научных изданиях до выхода международных публикаций из-за их эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц.В Роспотребнадзоре также предположили, что содержание публикаций даст ответ на большую часть вопросов научного сообщества.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Результаты исследований "ЭпиВакКороны" направили в зарубежные журналы

13:42 10.02.2021 (обновлено: 13:52 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедработник демонстрирует вакцину "ЭпиВакКорона" в процедурном кабинете
Медработник демонстрирует вакцину ЭпиВакКорона в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Вектор" направил результаты клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора направил результаты клинических исследований вакцины фазы I-II в зарубежные научные рецензируемые журналы. Их публикация ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что результаты не будут обнародованы в русскоязычных научных изданиях до выхода международных публикаций из-за их эксклюзивности и значимости для широкого круга потенциально заинтересованных лиц.
В Роспотребнадзоре также предположили, что содержание публикаций даст ответ на большую часть вопросов научного сообщества.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" в ходе первой-второй фазы клинических испытаний.
 
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