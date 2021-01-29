https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595169137.html

Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора"

Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора"

Вакцина российского производства "ЭпиВакКорона" прошла процедуру регистрации в Туркмении, сообщает в пятницу туркменский новостной сайт Ориент со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:02

2021-01-29T17:02

2021-01-29T17:05

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

туркмения

ашхабад

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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АШХАБАД, 29 янв - РИА Новости. Вакцина российского производства "ЭпиВакКорона" прошла процедуру регистрации в Туркмении, сообщает в пятницу туркменский новостной сайт Ориент со ссылкой на правительство страны."В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства – "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении.Сайт отмечает, что соответствующее свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.Как сообщает Ориент со ссылкой на правительство Туркменистана, после выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в стране для профилактики вирусной инфекции."ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания. Туркменистан стал первой страной после страны-производителя – РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована", - подчеркивает сайт.Ориент также сообщает, что в настоящее время в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Ранее министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана была произведена государственная регистрация российской вакцины "Спутник V", разработанной в научно-исследовательском центре имени Гамалеи.Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594850248.html

туркмения

ашхабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туркмения, ашхабад, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия