https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595169137.html
Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора"
Туркменистан первым в мире после России зарегистрировал вакцину "Вектора"
Вакцина российского производства "ЭпиВакКорона" прошла процедуру регистрации в Туркмении, сообщает в пятницу туркменский новостной сайт Ориент со ссылкой на... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:02
2021-01-29T17:02
2021-01-29T17:05
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
туркмения
ашхабад
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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АШХАБАД, 29 янв - РИА Новости. Вакцина российского производства "ЭпиВакКорона" прошла процедуру регистрации в Туркмении, сообщает в пятницу туркменский новостной сайт Ориент со ссылкой на правительство страны."В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства – "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении.Сайт отмечает, что соответствующее свидетельство выдано Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при министерстве здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, и этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов Центра.Как сообщает Ориент со ссылкой на правительство Туркменистана, после выдачи регистрационного свидетельства на вакцину разрешается закупка и использование этого препарата в стране для профилактики вирусной инфекции."ЭпиВакКорона" была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания. Туркменистан стал первой страной после страны-производителя – РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована", - подчеркивает сайт.Ориент также сообщает, что в настоящее время в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Ранее министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана была произведена государственная регистрация российской вакцины "Спутник V", разработанной в научно-исследовательском центре имени Гамалеи.Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/vaktsina-1594850248.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туркмения, ашхабад, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия