https://ria.ru/20210705/aurora-cov-1739950376.html

Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" - РИА Новости, 05.07.2021

Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщает пресс-служба центра "Вектор". РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:34

2021-07-05T15:34

2021-07-05T15:34

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вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщает пресс-служба центра "Вектор".Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились."Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора... Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" – вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие)."Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", - приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева.Он также отметил, что немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках.

https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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