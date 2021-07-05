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https://ria.ru/20210705/aurora-cov-1739950376.html
Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н" - РИА Новости, 05.07.2021
Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщает пресс-служба центра "Вектор". РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:34
2021-07-05T15:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщает пресс-служба центра "Вектор".Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились."Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора... Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" – вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", - говорится в сообщении.Отмечается, что заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие)."Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", - приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева.Он также отметил, что немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Роспатент зарегистрировал знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
15:34 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Ампула с вакциной от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Роспатент зарегистрировал товарный знак AURORA-CoV для названия вакцины "ЭпиВакКорона-Н", сообщает пресс-служба центра "Вектор".
Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились.
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00Наука
"ЭпиВакКорона". Чем вакцина от COVID-19 Центра "Вектор" лучше остальных
"Роспатент принял решение о регистрации товарного знака AURORA-CoV. Соответствующая заявка №2021738390 была подана 18 июня 2021 года государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора... Товарный знак AURORA-CoV предполагается для использования в качестве названия для нового поколения вакцины "ЭпиВакКорона" – вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которая в настоящее время проходит клинические исследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заявка подана по классам МКТУ 01 (бактериальные, биологические препараты) и 05 (аминокислоты для медицинских целей, сыворотки, фармацевтические, диагностические препараты и другие).
"Российские изобретатели не останавливаются на создании только одного варианта вакцины. С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты. К вопросу защиты вакцин отечественные разработчики подходят комплексно, то есть патентуется не только вещество, состав первого и второго компонента вакцины, но и способы применения, получения отдельных компонентов, а также различные формы вакцины", - приводит пресс-служба Роспатента комментарий руководитель ведомства Григория Ивлиева.
Он также отметил, что немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака, она также дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках.
 
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