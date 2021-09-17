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В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек - РИА Новости, 17.09.2021
В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
Первым компонентом от вакцины коронавируса привиты почти 47,5 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:37
2021-09-17T13:37
2021-09-17T13:53
распространение коронавируса
михаил мурашко
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первым компонентом от вакцины коронавируса привиты почти 47,5 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Прошли процедуру полностью, по его словам, 41 миллион.Иммунизация от коронавируса проводится во всех регионах России. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".Кроме того, свою вакцину от коронавируса разрабатывает и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Кроме того, оно готовится сдать в Минздрав отчет по препарату от COVID-19 "Мир-19".
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михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество
13:37 17.09.2021 (обновлено: 13:53 17.09.2021)
В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек
Мурашко: В России первую прививку от COVID-19 сделали 47,5 миллиона человек