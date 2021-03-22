В Центре Чумакова рассказали о планах по производству вакцины "КовиВак"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует нынешней весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса "КовиВак" до 500 тысяч доз, заявил в понедельник генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.
"Мы планируем в следующем месяце, в течение двух месяцев, довести наш объем производства до полумиллиона в месяц", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".
Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 миллионов доз, заявил ранее в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, сказал Мантуров на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, которое состоялось в формате видеоконференции и которое провел президент России Владимир Путин.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.