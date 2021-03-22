https://ria.ru/20210322/vaktsina-1602406757.html

В Центре Чумакова рассказали о планах по производству вакцины "КовиВак"

В Центре Чумакова рассказали о планах по производству вакцины "КовиВак"

Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует нынешней весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса "КовиВак" до 500 тысяч доз,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T23:09

2021-03-22T23:09

2021-03-22T23:09

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коммунарка (москва)

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Центр имени Чумакова Российской академии наук планирует нынешней весной нарастить объемы производства своей вакцины от коронавируса "КовиВак" до 500 тысяч доз, заявил в понедельник генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов.Стартовые объемы вакцины против коронавируса "КовиВак", разработанной Центром имени Чумакова РАН, выйдут в гражданский оборот до конца марта, при этом до конца года может быть произведено не менее 10 миллионов доз, заявил ранее в понедельник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Имеющиеся у центра мощности позволяют произвести в первом полугодии 775 тысяч доз, сказал Мантуров на совещании по вопросам вакцинации против коронавируса, которое состоялось в формате видеоконференции и которое провел президент России Владимир Путин.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598278954.html

коммунарка (москва)

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вакцина "ковивак", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коммунарка (москва), здоровье - общество, российская академия наук, общество