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В России выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 27.09.2021
В России выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки во всех регионах выявили 22 236 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 27.09.2021
2021-09-27T11:31
2021-09-27T11:31
2021-09-27T12:30
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. За сутки во всех регионах выявили 22 236 новых случая COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Лидируют по числу заболевших Москва (3387), Санкт-Петербург (1527) и Московская область (1330). Меньше всего новых случаев в Магаданской области (21), Ненецком (12) и Чукотском (восемь) автономных округах.Среди заразившихся 1957 человек (8,8 процента) не имели симптомов. Темп прироста составил 0,30 процента.Выписали из больниц 13 513 пациента, умерли 805 человека. Максимальный показатель с начала пандемии — 828 летальных исходов — фиксировали на прошлой неделе.Таким образом, за все время пандемии в России зафиксировали 7 443 149 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 204 679 летальных исходов. Выздоровели более 6,5 миллионов человек.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 27.09.2021 (обновлено: 12:30 27.09.2021)
В России выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 22 236 новых случаев заражения коронавирусом