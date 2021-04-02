https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603886821.html

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне

Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне

Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны... РИА Новости, 02.04.2021

2021-04-02T03:04

2021-04-02T03:04

2021-04-02T03:15

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общество

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации вакцины, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.При этом Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, общество