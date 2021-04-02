Пострегистрационные исследования "Спутника V" завершатся в июне
03:04 02.04.2021 (обновлено: 03:15 02.04.2021)
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины "Спутник V" завершатся примерно к середине июня, после этого отчет будет передан экспертам Минздрава, которые должны принять решение о постоянной регистрации вакцины, сообщил в интервью РИА Новости директор "НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России" Александр Гинцбург.
"Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели - на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава, и после этого, я надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации", - сказал он.
При этом Гинцбург отметил, что никаких принципиальных изменений в инструкции после завершений испытаний не будет.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. В настоящее время проходят пострегистрационные испытания препарата.
Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.