https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579625473.html

Минздрав разрешил испытывать "Спутник V" на людях старше 60 лет

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:45

2020-10-13T17:45

2020-10-13T18:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрав</a> выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет.Целью исследования в ведомстве назвали расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. Вакцинированным человек считается на 21-й день.По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, обе прививки получили уже две тысячи добровольцев, инфицированных среди них нет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Пров Агиценович Зак Ну конечно, давайте испытаем на пенсионерах. Все равно даром хлеб жрут... :( 61

николай коновалов я так думаю,что с пенсионеров надо было и начинать.Реальная помощь стране и пенсионному фонду РОССИИ 39

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество