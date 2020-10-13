https://ria.ru/20201013/vaktsina-1579625473.html
Минздрав разрешил испытывать "Спутник V" на людях старше 60 лет
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:45
2020-10-13T17:45
2020-10-13T18:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрав</a> выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет.Целью исследования в ведомстве назвали расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19."Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. Вакцинированным человек считается на 21-й день.По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, обе прививки получили уже две тысячи добровольцев, инфицированных среди них нет.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Пров Агиценович Зак
Ну конечно, давайте испытаем на пенсионерах. Все равно даром хлеб жрут... :(
61
николай коновалов
я так думаю,что с пенсионеров надо было и начинать.Реальная помощь стране и пенсионному фонду РОССИИ
39
34
россия
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Минздрав
выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 "Спутник V" на людях старше 60 лет.
"В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев", — сообщает пресс-служба министерства.
Целью исследования в ведомстве назвали расширение возможностей применения вакцины на старшие возрастные группы, которые имеют повышенный риск тяжелого течения COVID-19.
"Спутник V" — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал препарат в середине августа.
Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания с участием 40 тысяч человек. Схема вакцинирования предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в две недели. Вакцинированным человек считается на 21-й день.
По словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, обе прививки получили уже две тысячи добровольцев, инфицированных среди них нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.