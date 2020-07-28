Роспотребнадзор оценил испытания вакцины центра "Вектор" от COVID-19

"В соответствии с разработанным протоколом клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27.07.2020, а второй будет вакцинирован 30.07.2020, то есть с интервалом в 72 часа. Через аналогичные промежутки времени будут привиты еще трое добровольцев", - говорится в сообщении.