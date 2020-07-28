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Роспотребнадзор оценил испытания вакцины центра "Вектор" от COVID-19
Клинические испытания вакцины от COVID-19 в центре "Вектор" начались с пяти добровольцев, первый был привит в понедельник, следующие - с интервалом в 72 часа,... РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T18:50
коронавирус в россии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор оценил испытания вакцины центра "Вектор" от COVID-19

18:35 28.07.2020 (обновлено: 18:50 28.07.2020)
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© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от COVID-19 в центре "Вектор" начались с пяти добровольцев, первый был привит в понедельник, следующие - с интервалом в 72 часа, получивший вакцину чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что центр "Вектор" в понедельник начал клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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"В соответствии с разработанным протоколом клиническое исследование началось с пяти добровольцев. Первый доброволец был привит 27.07.2020, а второй будет вакцинирован 30.07.2020, то есть с интервалом в 72 часа. Через аналогичные промежутки времени будут привиты еще трое добровольцев", - говорится в сообщении.
За самочувствием участников исследования будет вестись стационарное наблюдение, уточнили в пресс-службе.
"Первый привитый чувствует себя хорошо", - подчеркнули в ведомстве.
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Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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