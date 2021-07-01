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Распространение коронавируса
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"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса
"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса - РИА Новости, 01.07.2021
"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:13
2021-07-01T21:17
распространение коронавируса
татьяна непомнящих
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новосибирск
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н"."От предыдущей формы "ЭпиВакКороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", - сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 24".Она пояснила, что буква "н" в названии "ЭпиВакКорона-Н" означает "новая", а также отсылает к месту создания вакцины - Новосибирску.
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татьяна непомнящих, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, общество
"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса
21:13 01.07.2021 (обновлено: 21:17 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

"Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" отличается технологическими особенностями производства

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.
Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н".
"От предыдущей формы "ЭпиВакКороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", - сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 24".
Она пояснила, что буква "н" в названии "ЭпиВакКорона-Н" означает "новая", а также отсылает к месту создания вакцины - Новосибирску.
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 18:53В России
"Вектор" подал документы на регистрацию новой вакцины против коронавируса
 
Распространение коронавирусаТатьяна НепомнящихВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовосибирскОбщество
 
 
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