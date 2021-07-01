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"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса
"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса - РИА Новости, 01.07.2021
"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T21:13
2021-07-01T21:13
2021-07-01T21:17
распространение коронавируса
татьяна непомнящих
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" отличается от предыдущего варианта "ЭпиВакКороны" некоторыми технологическими особенностями производства, при этом действующие вещества не изменились, заявила заместитель руководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.Ранее сообщалось, что центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н"."От предыдущей формы "ЭпиВакКороны" она отличается некоторыми технологическими особенностями производства, от предыдущего варианта она практически ничем не отличается, те же действующие вещества ... единственное два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования", - сказала Непомнящих в эфире канала "Россия 24".Она пояснила, что буква "н" в названии "ЭпиВакКорона-Н" означает "новая", а также отсылает к месту создания вакцины - Новосибирску.
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татьяна непомнящих, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новосибирск, общество
"Вектор" рассказал об отличиях новой вакцины от коронавируса
21:13 01.07.2021 (обновлено: 21:17 01.07.2021)
"Вектор": "ЭпиВакКорона-Н" отличается технологическими особенностями производства