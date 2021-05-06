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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731304982.html
В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:00
2021-05-06T19:36
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
распространение коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа."Эффективность &lt;...&gt; составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. "Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "лайт"-версия служит альтернативой "Спутнику V". Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. Он также не исключил, что "Спутник Лайт" в будущем могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр антител.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

15:00 06.05.2021 (обновлено: 19:36 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.
"Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
15:01Распространение коронавируса
РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса
Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).
Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта.
"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.
Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "лайт"-версия служит альтернативой "Спутнику V". Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. Он также не исключил, что "Спутник Лайт" в будущем могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр антител.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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