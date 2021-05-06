https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731304982.html
В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:00
2021-05-06T15:00
2021-05-06T19:36
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа."Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. "Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "лайт"-версия служит альтернативой "Спутнику V". Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. Он также не исключил, что "Спутник Лайт" в будущем могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр антител.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа.
"Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
).
Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).
Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта.
"Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.
Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России
, ОАЭ
, Гане
и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "лайт"-версия служит альтернативой "Спутнику V". Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. Он также не исключил, что "Спутник Лайт" в будущем могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр антител.