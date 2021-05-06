https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731304982.html

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"

Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:00

2021-05-06T15:00

2021-05-06T19:36

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

распространение коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"; разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа."Эффективность <...> составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", — сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Препарат "Спутник Лайт" — это первый компонент вакцины "Спутник V" — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26).Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, получивших только одну дозу "Спутника" в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Первая и вторая фазы исследования безопасности и иммуногенности препарата начались в январе 2021 года, промежуточные итоги подвели к 10 марта. "Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев на 28-й день после иммунизации", — добавила пресс-служба РФПИ.Третья фаза клинического исследования с участием семи тысяч человек проходит в России, ОАЭ, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают в мае.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "лайт"-версия служит альтернативой "Спутнику V". Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что регистрация этой вакцины ускорит формирование коллективного иммунитета. Он также не исключил, что "Спутник Лайт" в будущем могут использовать для вакцинации переболевших, у которых снизился титр антител.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731305163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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