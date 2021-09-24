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https://ria.ru/20210924/vaktsina-1751594838.html
Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт"
Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 24.09.2021
Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт"
Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Египте,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:02
2021-09-24T12:29
распространение коронавируса
азербайджан
аргентина
российский фонд прямых инвестиций
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Египте, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)", - говорится в сообщении фонда.В феврале 2021 года в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока."Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - добавили в фонде."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.
https://ria.ru/20210924/ogranicheniya-1751551820.html
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азербайджан, аргентина, российский фонд прямых инвестиций, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", новости - туризм
12:02 24.09.2021 (обновлено: 12:29 24.09.2021)
 
Египет одобрил вакцину "Спутник Лайт"

Египет одобрил российскую вакцину "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V") получила одобрение для применения в Египте, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority)", - говорится в сообщении фонда.
В феврале 2021 года в Египте была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте, как подчеркнули в РФПИ, позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока.
"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - добавили в фонде.
"Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.
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Распространение коронавирусаАзербайджанАргентинаРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"Новости - Туризм
 
 
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