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В Венесуэле одобрили использование "ЭпиВакКороны"

В Венесуэле одобрили использование "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 07.07.2021

В Венесуэле одобрили использование "ЭпиВакКороны"

Регулятор Венесуэлы одобрил использование российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости глава управления санитарного регулирования... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T00:54

2021-07-07T00:54

2021-07-07T00:54

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

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в мире

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КАРАКАС, 7 июл - РИА Новости. Регулятор Венесуэлы одобрил использование российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", сообщила РИА Новости глава управления санитарного регулирования Национального института гигиены страны Александра Эрнандес."ЭпиВакКорона - это безопасная и качественная вакцина, которая будет иметь хороший эффект для борьбы с коронавирусом, она абсолютно пригодна для применения населением, только ждем начала поставок", - сказала она"ЭпиВакКороне было выдано специальное санитарное разрешение", - добавила глава регулятора.Власти Венесуэлы в конце марта получили для исследований партию этой вакцины. В начале июня в рамках ПМЭФ было заключено соглашение о поставке препарата в латиноамериканскую страну.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210622/venesuela-1738063614.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, венесуэла, в мире