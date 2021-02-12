https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597211342.html
Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
Гинцбург рассказал об иммунитете после прививки "Спутником Лайт"
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса четыре-пять месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 12.02.2021
2021-02-12T14:13
2021-02-12T14:13
2021-02-12T14:20
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" будет защищать от коронавируса четыре-пять месяцев, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."Скорее всего, она будет защищать на четыре, от силы пять месяцев", - рассказал Гинцбург в интервью "России 24".Минздрав РФ в январе выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ранее говорил, что "Спутник V" - это не один препарат, а платформа вакцин. По его словам, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки - туда, где есть сильные эпидемические очаги, - а в России флагманом будет "Спутник V".
https://radiosputnik.ria.ru/20210111/vaktsina-1592596708.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций