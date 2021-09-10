https://ria.ru/20210910/delta-shtamm-1749558694.html

Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса

Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 10.09.2021

Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса

После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:32

2021-09-10T16:32

2021-09-10T17:42

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749564953_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_341b87ba8bd714ad23c7d9e2630eb0cc.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, у "Спутника V" гораздо шире, чем у других препаратов."Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94 процентов — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.Как указал Гинцбург, российский Минздрав очень быстро среагировал на изменение эпидемиологической обстановки, выпустив инструкцию, по которой раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию "Спутником Лайт".Чтобы сделать ситуацию управляемой, необходимо привить 70-75% населения, считает ученый. В этом случае заболеваемость пойдет на убыль. При этом, уточнил Гинцбург, необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса.Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-09-10T16:32 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса