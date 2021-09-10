https://ria.ru/20210910/delta-shtamm-1749558694.html
Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса
Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 10.09.2021
Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса
После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:32
2021-09-10T16:32
2021-09-10T17:42
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.По его словам, спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, у "Спутника V" гораздо шире, чем у других препаратов."Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94 процентов — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.Как указал Гинцбург, российский Минздрав очень быстро среагировал на изменение эпидемиологической обстановки, выпустив инструкцию, по которой раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию "Спутником Лайт".Чтобы сделать ситуацию управляемой, необходимо привить 70-75% населения, считает ученый. В этом случае заболеваемость пойдет на убыль. При этом, уточнил Гинцбург, необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса.Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
https://ria.ru/20210910/koronavirus-1749546624.html
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РИА Новости
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Ревакцинация от COVID-19: что нужно знать
Повторная вакцинация от коронавируса нужна. Она укрепит иммунитет и обеспечит дальнейшую защиту организма. В разгар эпидемии врачи рекомендуют сделать прививку уже через полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации. Как только ситуация стабилизируется и будет достигнут коллективный иммунитет, прививаться от коронавируса можно раз в год. При этом использовать любую вакцину, зарегистрированную в России. Все, что нужно знать о ревакцинации от коронавируса, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-09-10T16:32
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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса
16:32 10.09.2021 (обновлено: 17:42 10.09.2021)
Гинцбург рассказал об изменении тактики вакцинации от коронавируса
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: при дельта-штамме изменились тактика и стратегия вакцинации
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
После появления дельта-штамма тактика и стратегия вакцинации от коронавируса изменились, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Необходимо постоянно в крови поддерживать высокий уровень <...> протективных антител", — сказал он на Форуме социальных инноваций регионов.
По его словам, спектр защитных антител, которые вырабатываются после вакцинации, у "Спутника V" гораздо шире, чем у других препаратов.
"Эффективность защиты "Спутника V", по данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день составляет от 83 до 94 процентов — в зависимости от того, по каким показателям и как считать", — добавил академик.
Как указал Гинцбург, российский Минздрав очень быстро среагировал на изменение эпидемиологической обстановки, выпустив инструкцию, по которой раз в полгода необходимо проходить ревакцинацию "Спутником Лайт".
Чтобы сделать ситуацию управляемой, необходимо привить 70-75% населения, считает ученый. В этом случае заболеваемость пойдет на убыль. При этом, уточнил Гинцбург, необходимо постоянно вести мониторинг за изменениями вируса.
Прививку от коронавируса в России можно сделать тремя препаратами: это "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центра "Вектор" Роспотребнадзора
) и "КовиВак" (Центра имени Чумакова РАН
). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", именно ее рекомендуют для повторной прививки.
У многих россиян сейчас выявляют дельта-штамм коронавируса, который вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо "дельты", туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
Как ранее указывал Гинцбург, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.