https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592545929.html

Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:06

2021-01-11T12:06

2021-01-11T12:48

распространение нового коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9120516f680d0a4ab4aa83936c1e9049.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.Испытания "Спутника Лайт — 2020" продлятся до 31 декабря этого года, в них будут участвовать 150 добровольцев. Ранее Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", рассказал, что иммунитет после вакцинацией "лайт-версией" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител.При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие, отмечал ученый. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца. Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-вариант" хотят поставлять за рубеж: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html

https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592542449.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19