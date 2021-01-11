https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592545929.html
Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины "Спутник Лайт"
Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:06
2021-01-11T12:06
2021-01-11T12:48
распространение нового коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности "лайт-версии" российской вакцины от коронавируса "Спутник V", следует из реестра ведомства.Испытания "Спутника Лайт — 2020" продлятся до 31 декабря этого года, в них будут участвовать 150 добровольцев. Ранее Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", рассказал, что иммунитет после вакцинацией "лайт-версией" препарата будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85%. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител.При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель вируса не опустится в легкие, отмечал ученый. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца. Как уточнял Гинцбург, россиян по-прежнему будут прививать "Спутником V", а его "лайт-вариант" хотят поставлять за рубеж: такой подход предоставит компромисс между продолжительностью действия вакцины и необходимостью быстро сбить пик заболеваемости и смертности, охватывая большее число людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210111/puteshestviya-1591407431.html
https://ria.ru/20210111/vaktsina-1592542449.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19