Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html
Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:15
2020-09-30T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577982697_96:268:2865:1825_1400x0_80_0_0_530e661834cbcba4da2e2176577c0ddb.jpg
<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то "она может быть необходима".Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы. После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей "Вектора", всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200926/immunitet-1577814352.html
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html
Молодцы!
133
Хорошая новость.
123
41
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577982697_313:251:2641:1997_1400x0_80_0_0_ec2601da9cfe2022238de6817686b036.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

10:15 30.09.2020 (обновлено: 11:19 30.09.2020)
 
© AFP 2020 / Olga MaltsevaСотрудник на производственной линии российской биотехнологической компании BIOCAD, которая разрабатывает вакцину против нового коронавируса в сотрудничестве с национальным центром "Вектор"
Сотрудник на производственной линии российской биотехнологической компании BIOCAD, которая разрабатывает вакцину против нового коронавируса в сотрудничестве с национальным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© AFP 2020 / Olga Maltseva
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Клинические исследования закончились буквально сегодня на "Векторе", — рассказала Попова в интервью НТВ.
Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то "она может быть необходима".
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения приступило к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы.
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 15:48Распространение нового коронавируса
В "Векторе" допустили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19
После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей "Вектора", всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.
Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.
Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.
Жительница Казани у машины скорой помощи, где проходит бесплатная вакцинация от гриппа - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
Вчера, 08:00Распространение нового коронавируса
"Вернуться к обычной жизни". Как борются за вакцину от коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить41
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43Спасшийся при падении украинского Ан-26 курсант рассказал о катастрофе
02:34СМИ: США не стали присоединяться к санкциям против Лукашенко
02:17Эксперт объяснил, чем грозят спутанные провода у техники
02:06Дизайнер нашла способ победить осеннюю депрессию
01:53В США дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
01:43Познер прокомментировал дебаты Трампа и Байдена
01:14В Госдуме резко ответили на инициативу депутата Рады переименовать Россию
00:39В Таиланде россиянин пытался украсть вещи из туристического бунгало
00:21Оклады ряда госслужащих и бюджетников проиндексируют на 3%
00:19В России прекратил действие временный запрет на импорт топлива
00:16Налоговые должники в России перестанут получать вычеты
00:14В России стартует осенний призыв
00:10Рубль подешевел к евро на 11,05 за последний квартал
00:04Путин и Макрон призвали к прекращению огня в Карабахе
23:50Экипаж МКС сузил зону поиска утечки воздуха
23:36При пожаре в квартире на западе Москвы погиб один человек
23:25Испанская полиция задержала россиян за перевозку наркотиков
23:22Спасатели ищут двух заблудившихся на Эльбрусе альпинистов
23:19Минобороны Армении показало передвижение турецких F-16
23:17Президент непризнанной НКР призвал готовиться к длительной войне
Лента новостейМолния