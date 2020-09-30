https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html
Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава... РИА Новости, 30.09.2020
2020-09-30T10:15
2020-09-30T10:15
2020-09-30T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то "она может быть необходима".Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы. После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей "Вектора", всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20200926/immunitet-1577814352.html
https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html
Арсений Новиков
Молодцы!
133
Егор Панкратов
Хорошая новость.
123
41
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, общество
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.
Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
.
"Клинические исследования закончились буквально сегодня на "Векторе", — рассказала Попова в интервью НТВ
.
Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то "она может быть необходима".
Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.
На прошлой неделе Министерство здравоохранения
приступило к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы.
После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей "Вектора", всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев.
Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.
Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.