https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577981625.html

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава... РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T10:15

2020-09-30T10:15

2020-09-30T11:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 30 сен — РИА Новости.</strong> Специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" завершили клинические исследования вакцины от COVID-19, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Руководитель ведомства подчеркнула, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, но если это связано с профессиональными рисками, то "она может быть необходима".Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" при Роспотребнадзоре Александр Рыжиков рассказал, что первая фаза тестирования препарата "ЭпиВакКорона" для профилактики коронавирусной инфекции показала полную безопасность препарата, созданного на основе пептидных агентов: хотя он и не дает пожизненного иммунитета от COVID-19, однако защищает от заражения как минимум на полгода.На прошлой неделе <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> приступило к регистрации этой вакцины. Процесс планируют завершить к 15 октября, накануне "Вектор" сдал в Минздрав все необходимые для проверки документы. После этого клинические испытания "ЭпиВакКороны" продолжатся: в частности, препарат протестируют на добровольцах старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Также проведут плацебо-контролируемые пострегистрационные исследования на выборке в 5000 человек разного возраста. По словам представителей "Вектора", всего в исследованиях на третьем этапе, при изучении эффективности, примут участие не менее трех тысяч добровольцев. Ученые отмечали, что материалы с результатами испытаний появятся в отечественных и зарубежных изданиях в ближайшие месяцы. Производить "ЭпиВакКорону" будут на площадке "Вектора", в гражданский оборот планируют выпустить два ее варианта.Это уже вторая российская вакцина, успешно завершившая исследования на людях. Первую — "Спутник-V" ("ГамКовидВак") — зарегистрировали в начале августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200926/immunitet-1577814352.html

https://ria.ru/20200930/vaktsina-1577960161.html

Арсений Новиков Молодцы! 133

Егор Панкратов Хорошая новость. 123

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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