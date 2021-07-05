В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 для подростков
18:24 05.07.2021 (обновлено: 18:52 05.07.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
В Минздраве заявили, что испытания вакцины от коронавируса не несут рисков для подростков
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Испытания вакцины от коронавируса на подростках не несут никаких рисков для них — детей привьют специальной уменьшенной дозой препарата, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев.
"Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко. Всемирная организация здравоохранения дала такие рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, подлежат вакцинации", — сказал врач.
Он добавил, что в Москве начали клинические исследования для подростков в возрасте 12-17 лет. Испытания проводят в двух больницах "в очень жестко регламентированном варианте".
По словам Румянцева, 25 человек в Морозовской больнице, 25 человек в больнице имени Башляевой отобрали через специальную структуру. У детей нет каких-либо противопоказаний и осложнений, они абсолютно здоровы. Родители и подростки, как уточнил медик, дали согласие.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что иммунизацию детей проводят препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. Исследование продлится год, в течение этого времени за подростками будут следить врачи. В течение нескольких дней после введения первого и второго компонентов препарата испытуемые будут находиться в изолированном боксе стационара. Перед прививкой их еще раз осмотрят, а после они должны еще несколько раз посетить больницу, чтобы сдать анализы. Дети также будут должны вести дневник самонаблюдения.
Третья фаза исследований пройдет в московских детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность — 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее в РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи.