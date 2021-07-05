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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/vaktsina-1739993756.html
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 для подростков
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 для подростков - РИА Новости, 05.07.2021
В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 для подростков
Испытания вакцины от коронавируса на подростках не несут никаких рисков для них — детей привьют специальной уменьшенной дозой препарата, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:24
2021-07-05T18:52
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
анастасия ракова
москва
европа
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Испытания вакцины от коронавируса на подростках не несут никаких рисков для них — детей привьют специальной уменьшенной дозой препарата, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев."Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко. Всемирная организация здравоохранения дала такие рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, подлежат вакцинации", — сказал врач.Он добавил, что в Москве начали клинические исследования для подростков в возрасте 12-17 лет. Испытания проводят в двух больницах "в очень жестко регламентированном варианте". По словам Румянцева, 25 человек в Морозовской больнице, 25 человек в больнице имени Башляевой отобрали через специальную структуру. У детей нет каких-либо противопоказаний и осложнений, они абсолютно здоровы. Родители и подростки, как уточнил медик, дали согласие.Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что иммунизацию детей проводят препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. Исследование продлится год, в течение этого времени за подростками будут следить врачи. В течение нескольких дней после введения первого и второго компонентов препарата испытуемые будут находиться в изолированном боксе стационара. Перед прививкой их еще раз осмотрят, а после они должны еще несколько раз посетить больницу, чтобы сдать анализы. Дети также будут должны вести дневник самонаблюдения.Третья фаза исследований пройдет в московских детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность — 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее в РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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В Минздраве рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19 для подростков
18:24 05.07.2021 (обновлено: 18:52 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции "КовиВак"
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной против короновирусной инфекции КовиВак - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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В Минздраве заявили, что испытания вакцины от коронавируса не несут рисков для подростков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Испытания вакцины от коронавируса на подростках не несут никаких рисков для них — детей привьют специальной уменьшенной дозой препарата, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по детской гематологии Минздрава, директор центра имени Рогачева Александр Румянцев.
"Это абсолютно защищенная ситуация, которая начата системно в мире, американцы прививают сейчас, у них идут клинические ситуации сейчас. Европа проводит широко. Всемирная организация здравоохранения дала такие рекомендации о том, что подростки и беременные являются группой риска, подлежат вакцинации", — сказал врач.
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Он добавил, что в Москве начали клинические исследования для подростков в возрасте 12-17 лет. Испытания проводят в двух больницах "в очень жестко регламентированном варианте".
По словам Румянцева, 25 человек в Морозовской больнице, 25 человек в больнице имени Башляевой отобрали через специальную структуру. У детей нет каких-либо противопоказаний и осложнений, они абсолютно здоровы. Родители и подростки, как уточнил медик, дали согласие.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что иммунизацию детей проводят препаратом "Спутник V", но в меньшей дозировке. Исследование продлится год, в течение этого времени за подростками будут следить врачи. В течение нескольких дней после введения первого и второго компонентов препарата испытуемые будут находиться в изолированном боксе стационара. Перед прививкой их еще раз осмотрят, а после они должны еще несколько раз посетить больницу, чтобы сдать анализы. Дети также будут должны вести дневник самонаблюдения.
Третья фаза исследований пройдет в московских детских поликлиниках, в ней примут участие 250 человек.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал "Спутник V" — первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
Препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Его эффективность — 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона привившихся россиян. Это выше, чем информация, опубликованная медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее в РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи.
 
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