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"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины - РИА Новости, 28.06.2021
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины
Центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н". РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:26
2021-06-28T17:26
2021-06-28T18:45
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н"."Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021. <...> Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", — говорится в государственном реестре лекарственных средств Минздрава.Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения: "одна доза — 0,5 миллилитра". Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона-Н" — пептидная вакцина с технологическими особенностями производства для масштабирования.В апреле Минздрав выдал разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований "ЭпиВакКорона-Н". Как указано в реестре, дата начала клинических исследований — 8 апреля, закончиться они должны 30 сентября 2021-го.Основной препарат центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону" — зарегистрировали в октябре прошлого года. Роспотребнадзор заявлял о стопроцентной иммунологической эффективности вакцины в ходе первой и второй фаз клинических испытаний.Всего в России доступны три препарата: помимо "ЭпиВакКороны", это "Спутник V" (от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи) и "КовиВак" (от Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/vaktsina-1738617612.html
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, общество
"Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины
17:26 28.06.2021 (обновлено: 18:45 28.06.2021)
Минздрав сообщил, что "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н"