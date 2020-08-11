Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от нового коронавируса, сообщил Владимир Путин. Как ожидается, первыми прививки сделают медики и учителя, а остальные желающие – когда наладят массовое производство препарата.

Россия будет продвигать вакцину на зарубежный рынок, но при этом желает иностранным партнерам успешно завершить собственные исследования и разработки.

Сейчас производить вакцину начнут на двух площадках в стране – в центре Гамалеи и на фармацевтическом заводе "Биннофарм", входящем в группу АФК "Система". Акции последней, судя по данным торгов Московской биржи, подскочили почти на 6% после сообщения о производстве вакцины.

Эффективная и безопасная

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций ( РФПИ ). Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд совместно с партнерами инвестировали 4 миллиарда рублей в производство вакцины.

Согласно информации из государственного реестра лекарственных средств, препарат будет иметь форму раствора для внутримышечного введения. Вакцинация проводится в два этапа, вначале – компонентом I, через три недели – компонентом II. Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения вакцины от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет, опыт применения векторных вакцин при такой схеме введения показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Президент России Владимир Путин объявил о государственной регистрации первой вакцины во вторник днем, во время совещания с членами правительства. Он отметил, что вакцина работает достаточно эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки. Президент упомянул, что его дочь вошла в число добровольцев, опробовавших препарат на себе.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие", - рассказал Путин.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь подчеркнул, что зарегистрированная вакцина показала высокую эффективность и безопасность: у всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, при этом ни у кого из них не было отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Первая зарегистрированная

Министр здравоохранения подтвердил, что Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала вакцину от нового коронавируса, в ряде других стран еще идут клинические исследования таких препаратов. Путин поблагодарил всех, кто работал над вакциной, отметив, что это стало очень важным шагом для всего мира. Он также высказал надежду, что и другие страны вслед за Россией создадут свои вакцины и на мировом рынке лекарственных препаратов появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать.

Как отметил глава Минздрава, РФПИ инвестирует в производство и продвижение российской вакцины за рубежом. По его словам, некоторые страны уже проявляют интерес к российской разработке. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев позже объявил, что производство этой вакцины может начаться на Кубе в ноябре. В целом, Россия договорилась о производстве своей вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Дмитриев заявил, что фонд надеется также к ноябрю получить одобрение на применение этой вакцины от ряда стран Латинской Америки, кроме того, готов сотрудничать в этом вопросе с США . По его словам, РФПИ уже получил заявки из более чем 20 стран мира на приобретение свыше 1 миллиарда доз новой вакцины.

Массовое производство

Что касается производства внутри страны, глава Минздрава сообщал, что сейчас вакцину начнут делать центр Гамалеи и компания "Биннофарм". Минпромторг позже заявил, что промышленное производство вакцины начнется на мощностях " Р-Фарм " и "Генериум" после подтверждения стабильности технологии. РФПИ ожидает, что фармкомпания "Р-Фарм" в ближайшее время также начнет производство препарата.

Как сообщили в АФК "Система", массовое производство вакцины от COVID-19 на заводе "Биннофарм" планируется запустить к концу 2020 года. В настоящее время завод может производить около 1,5 миллиона доз в год, однако завод планируется оснастить дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы производства вакцины.

Путин во время встречи с кабмином во вторник заявил, что рассчитывает на массовый выпуск российской вакцины в ближайшее время. Он уточнил, что вакцинация должна быть исключительно добровольной, однако все, кто хочет, должны иметь возможность воспользоваться разработкой российских специалистов.

По данным из государственного реестра лекарственных средств Минздрава, в гражданский оборот вакцина от коронавируса поступит 1 января 2021 года. Министр здравоохранения ранее предложил первыми вакцинировать медицинских работников и учителей.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассчитывает, что в конце августа-сентябре вакцина появится, и первыми будут привиты медработники. АФК "Система" чуть позже сообщила, что первые партии вакцины от COVID-19 для российских медиков уже готовы к отправке в регионы.

Последующие испытания

Первая вакцина от коронавируса зарегистрирована в России "на условиях", то есть после регистрации будет проведено клиническое исследование, в котором примут участие 2 тысячи человек.

В пресс-службе Росздравнадзора пояснили, что подобная практика регистрации "на условиях" также имеет место в других странах. В ведомстве заверили, что качество и безопасность вакцины от коронавируса будет отслеживаться на всех этапах ее жизненного цикла. Глава РФПИ чуть позже сообщил, что третья фаза испытаний российской вакцины начнется 12 августа, все данные будут опубликованы.