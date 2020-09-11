https://ria.ru/20200911/vaktsina-1577084639.html
Существенных побочных эффектов после вакцины от "Вектора" не выявлено
Побочных эффектов применения вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", у добровольцев в ходе клинических исследований, кроме болезненности в... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T12:29
2020-09-11T12:29
2020-09-11T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Побочных эффектов применения вакцины от коронавируса, разработанной центром "Вектор", у добровольцев в ходе клинических исследований, кроме болезненности в месте инъекции, не отмечено, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения, подчеркнули в пресс-службе.Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20200911/koronavirus-1577075371.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество